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驻加纳大使卢坤会见加纳外长博奇韦

2021年11月09日18:18 | 来源：人民网-国际频道
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驻加纳大使卢坤（右）与加纳外长博奇韦（中）合影。驻加纳使馆供图
驻加纳大使卢坤（右）与加纳外长博奇韦（中）合影。驻加纳使馆供图

人民网阿布贾11月9日电 （记者姜宣） 中国驻加纳大使卢坤5日会见了加纳外长博奇韦，双方就中非合作论坛第八届部长级会议、中加关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。加纳外长特别顾问奥塞－丹夸大使、外交部亚太司长麦克斯韦尔、礼宾司长伊曼纽尔及使馆政治处主任楼淡竹等会见时在座。

卢坤转达了王毅国务委员兼外长致博奇韦外长的口信并表示，中非合作论坛第八届部长级会议将于11月29日至30日在论坛非方共同主席国塞内加尔首都达喀尔举行。会议将评估2018年论坛北京峰会后续成果落实和中非团结抗疫情况，规划未来三年及更长一段时间中非关系发展方向。中方重视中加传统友谊，积极支持加纳经济社会发展，愿同加方进一步加深政治互信，深化各领域务实合作，推动两国关系不断向前发展。

博奇韦表示，加纳坚定奉行一个中国原则，感谢中方为加纳发展提供的巨大支持和帮助，期待参加中非合作论坛达喀尔会议，愿积极深化加中友谊，在国际和多边场合加强相互支持，共同推动中方在加援助项目取得进展。

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(责编：高歌、常红)

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