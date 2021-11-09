刘以爽 实习生林瑜婧

“虽然我没有去过中国，但是我非常期待能有机会去中国学习，我也需要这样的学习机会。”在参加完农业农村部国际交流中心组织的线上培训后，布隆迪农业科学研究所（ISABU）研究员、国家动物卫生官员埃吉德发出这样的期待与感叹。

“结识中国专家改变了我的生活”

在布隆迪，约90%的劳动人口从事农业和畜牧业，第一产业是当地的重要产业。“非常感谢中国派来的专家和我们一道工作，让我们更加团结起来共同努力。”在培训班中，中国专家不但仔细解答各种问题，还针对当地农业政策、耕作技术和新冠疫情防护等多方面提供建议。一批批学员把在培训中学到的知识、技能带到实际工作中，传递给更多人。然而，对埃吉德来说，中布两国合作的意义绝不止于此。

2016年至今的五年间，埃吉德接触了许多中国援布农业专家组的成员，大家一起培育优质、“令人愉悦”的种子，改善家畜品质。“我喜欢中国专家，他们争分夺秒，不分昼夜地勤奋工作。和他们的相遇不但让我提高了专业素养，也改变了我的生活。”埃吉德说。

中国农业技术引领当地农民走上脱贫致富的道路

自2009年以来，中国已向布隆迪派遣五期援布农业专家组，带动示范村142户村民种植杂交稻超过225公顷，户均年增收超过4200美元。2019年3月，布隆迪西北部一位名为埃夫拉尔·恩达伊凯杰的农户因为在中国杂交水稻示范生产中成绩突出，获得中国驻布隆迪大使馆设立的“大使丰收奖”。

恩达伊凯杰原本只是一个大学毕业后失业在家的90后青年，在中国专家的指导下，他通过技术致富，不但建了新房、成了家，还成为当地技术负责人带领示范村村民实现了全体脱贫。

埃吉德情不自禁称赞，“多亏中国的技术和干预使当地农业产量增加了一倍”。在中方专家的帮助下，当地水稻、杂交玉米、沼泽地生产力提高测试等多类试验效果纷纷突破预期。最吸引埃吉德的是家禽养殖技术，通过养猪技术和肉牛养殖过程中的基因改良机制，培育出更优质的家禽品种。同时，当地农户还学会将农场废弃物循环利用，变废为宝，转换成沼气供给厨房使用。

在非洲热土上共同孵化希望

2020年12月，来自天津的刘长辉不畏疫情风险，逆行而上，作为第五期农业高级专家组成员再次来到非洲、走进布隆迪，参加为期两年的援布农业专家组技术示范项目。正是在这里，埃吉德遇到了刘长辉。刘长辉为当地居民提供家禽养殖技术指导，让埃吉德对家禽养殖产生了深厚的兴趣，开始走上帮助当地农民建设小农场、开展现代家禽养殖的道路。

在遇见中国专家之前，埃吉德只会借助牛和简单工具进行农务劳动，而中国专家带来的先进技术为他开拓了思路。中国专家经过反复试验，将养鱼和水稻种植结合起来，进行一体化养殖。“中国技术充满智慧。”埃吉德不禁由衷感叹。

为了更好地进行交流，中布双方的工作人员都把外语学习视为工作生活中的重要部分。例如，刘长辉有一个坚持了近三十年的习惯，每天利用上下班时间，听收音机里的英文节目；为了掌握更多中国专家带来的技术和知识，埃吉德也通过线上课程学习汉语和中国文化。他利用闲暇时间，借助拼音一点点学习如何发音。“你好吗”“我们”“汉语书”“我的汉语老师”……如今，埃吉德可以简单地用汉语表达，对此，他感到很自豪。“对我来说，学习汉语难度不小，而且新冠疫情也给我的学习带来很多困难。”尽管如此，埃吉德仍期待着未来有更多深入学习汉语的机会。

“我所做的一切，将伴随我的一生”

自2000年中非合作论坛机制建立以来，中非、中布合作逐步加深。今年，正值“一带一路”倡议提出八周年，埃吉德表示，中国脱贫攻坚全面胜利的扶贫经验对布隆迪的发展提供了很大的启发。他对中布两国继续深化合作前景充满信心，“布中友好合作使布隆迪产生了令人惊喜的转变”。近日，布隆迪接收了中国提供的50万剂新冠疫苗和其他防疫用品，“人们很快就可以通过接种来对抗疾病”。

未来，埃吉德希望有机会去中国，亲身感受中国发达的基础设施和优美的山水风光，还想进一步学习中国先进的养殖技术，努力成为中布农业友好合作的使者。

在赤道附近的那片热土上，有许多像埃吉德这样全身心投身促进家乡发展、推动中非合作机制前进的普通人；也有许多默默无闻的中国专家肩负使命，在非洲大陆上辛勤耕耘。正如埃吉德多次提及的那句话，“我所听见的，我可以忘记；我所看到的，我能回忆起；我所做的一切，将伴随我的一生”，支持他们勇敢坚持的力量，或许与这句话不谋而合。

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