中国人民对外友好协会供图

人民网讯 11月7日，由中国人民对外友好协会主办，中国非洲人民友好协会和金华市人民政府共同承办的首届中非未来领袖对话以线上线下相结合方式成功举办。中国人民对外友好协会会长林松添、非盟驻华代表拉赫曼塔拉·奥斯曼、金华市市长邢志宏出席活动并致辞。外交部非洲司代表、中非友协理事及来自中国和非洲48国的青年代表等300余人以线上或线下方式出席。林怡副会长主持开幕式，南非前驻外大使、浙江师范大学非洲研究院高级研究员格特·格勒布勒主持议题研讨环节并作总结。

中非12名青年学者、企业家、医务工作者、公益人代表聚焦“奋进合作新时代 中非青年新担当”主题，围绕“中国发展的世界意义”“助力中非合作共赢、共同发展”“共筑中非命运共同体”三大议题畅所欲言，共话青年在新时代中非深化友谊、合作发展中的使命与担当，共同展望中非合作美好未来，达成广泛共识，并一致同意将中非青年领袖对话机制化，每年在中非轮流举办，并一致通过《首届中非未来领袖对话共同宣言》。

林松添在讲话中介绍了中国共产党百年光辉发展历程和伟大成就，并表示，在中国共产党坚强领导下，中国已如期实现了全面建成小康社会目标，创造了经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”，有效破解了政治腐败、环境污染、绝对贫困“三大世界难题”，正迈向实现全面建设社会主义现代化国家的第二个百年奋斗目标新征程。

林松添说，今年以来，中国人民对外友好协会围绕“传承中非友好、促进共同发展”这一主题，开展了“我眼中的中国—地方行”系列品牌参访活动，组织邀请非洲驻华使节、在华专家、留学生和青年领袖代表深入中国各地参访、走近中国人民生活。上述系列参访让非洲青年朋友从中国大地上找到了中国共产党带领中国人民实现成功发展的核心秘诀：一是坚持人民至上，“为人民谋幸福”；二是坚持发展优先，“为民族谋复兴”；三是坚持命运与共，“为人类谋进步”。希望大家将自己的所见所闻真实、客观地传递、传播出去，让全世界更多朋友“看懂”“听懂”“读懂”中国，从中国成功发展中汲取智慧和经验、提升自主可持续发展能力。

林松添就如何当好中非友谊的传承者和贡献者，对中非青年提出了四点期望：一要秉持全人类共同价值，始终站在历史正确一边，坚定维护和平发展，坚决捍卫公平正义，坚定追求民主自由，坚决反对霸权主义、保护主义；二要坚持以人民为中心，把实现国家富强、民族复兴、人民幸福和人类进步作为自己的毕生追求，提升为民服务的本领；三要秉持共商、共建、共享理念，积极响应“一带一路”倡议和全球发展倡议，力促中非合作共赢、共同发展；四要坚持平等相待、互学互鉴，用心用情用力讲好中非友好故事，中非合作共赢、共同发展故事和中非共建人类命运共同体故事。

奥斯曼介绍了非洲未来发展的禀赋和面临的挑战以及非盟青年赋能举措，感谢中国同非洲无私分享成功经验与秘诀，为非洲等发展中国家走向现代化提供了新选择。他表示，期待中非青年携手努力，把非洲联盟《2063年议程》、非洲国家发展战略同中国实现第二个百年奋斗目标紧密对接，携手致力于实现中非合作共赢、共同发展。

邢志宏介绍了金华市对非交往取得的丰硕成果，并表示，中非民心相通的基础坚实持久，文化互鉴的脚步始终笃定，合作共赢的愿景令人期待。诚挚邀请中非青年朋友到金华走走看看，共享合作机遇、共创美好未来。

非洲青年发言表示，中非青年拥有相同的梦想、共同的任务、一致的追求，中国的成功经验将助力中国梦和非洲梦相融相通，实现共同发展。中非青年分享了各自为增进中非友谊、促进互利合作所做的不懈努力和感人故事，交流了对中非传统友好与未来合作的感受体会，对全面深化中非青年交流与合作充满期待。

“中非未来领袖对话”项目由中国人民对外友好协会于今年发起，旨在落实中非合作论坛北京峰会成果，为中非青年搭建平等对话、结伴同行、交流思想、对接行动、共创未来的新平台。首届中非未来领袖对话以“3+1”的形式开展，组织中非青年领袖代表赴山西兴县、宁夏闽宁镇和浙江嘉兴等地深度参访、召开专题座谈会，本次对话会为项目2021年度总结活动。

(责编：王禹蘅、常红)