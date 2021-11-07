据俄罗斯媒体报道，当地时间11月6日，俄罗斯驻联合国大会第一委员会代表团副团长、俄罗斯常驻联合国日内瓦办事处副代表安德烈·别洛乌索夫表示，俄罗斯对美国、英国和澳大利亚建立的“澳库斯”（AUKUS）联盟表示关切，并希望得到有关该联盟的相关问题的答案。

别洛乌索夫对记者说：“我们支持中国同行表达的关切。同时，东盟国家在联合国大会第一委员会中也对此表达了相当严重的关切，因为他们认为这种三边安全伙伴关系是对地区安全的威胁。例如，印度尼西亚和马来西亚代表团就表示，该倡议的实施可能会导致该地区出现军备竞赛。”

别洛乌索夫强调，这些担忧是有道理的，因为美英澳这种合作与核领域有关。

他强调：“我们需要更多的时间和信息来了解AUKUS联盟的参与者——美国、英国和澳大利亚将以什么方式实施该协议。只有在收到有关这方面的全部信息后，才有可能得出一些结论并提出有关AUKUS对安全、核不扩散制度的影响问题。”

此前，俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫表示，俄罗斯已将关于建立AUKUS联盟的问题交予美国，并计划就向澳大利亚提供潜艇一事对澳大利亚和英国提出这些问题。

10月22日，俄罗斯外交部特命全权大使格里戈里·马什科夫指出，AUKUS的成立将不可避免地导致该地区其他国家对潜在威胁做出反应。他还表示，俄罗斯将在跨部门层面对这一问题进行彻底分析，并在适当的时候采取相应措施确保地区利益和国家安全。

国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔·格罗西此前宣布，该组织对AUKUS美英澳三边伙伴关系存在担忧。格罗西指出，不能排除其他国家会效仿美英澳的先例来推行自己的核潜艇计划。

10月15日，俄罗斯外交部还表示，AUKUS联盟的建立引起了人们对地区安全影响以及可能引发军备竞赛的严重担忧。俄罗斯外交部第三亚洲司司长尼古拉·诺兹德列夫强调，俄方不接受为解决局势问题而建立狭隘联盟的逻辑。

9月15日，澳大利亚签署与英国和美国在防务安全领域的伙伴关系AUKUS。为了新机会，澳大利亚终止了与法国价值数百亿美元的潜艇协议。并引发了一系列外交丑闻。

(责编：岳弘彬、牛镛)