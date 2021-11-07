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泰国宋卡王子大学普吉孔子学院举办15周年庆典

2021年11月07日14:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷11月7日电 （记者孙广勇）11月6日，宋卡王子大学普吉孔子学院15周年庆典在线上平台开幕。70余位中泰各界嘉宾与300余位中泰师生齐聚云端，共迎普吉孔院十五华诞。

庆典由普吉孔院优秀学员官佳佳、黄吉明主持，上演众多节目。普吉分校校友刘碧心以普吉孔院全体教师合影为模板精心绘制的水彩画《绚丽15年》，色彩搭配庄重大气，栩栩如生；普吉孔院国际中文教师志愿者唐尧等在普吉卡伦海滩录制舞蹈《菊花台》、歌曲《人间》、琵琶独奏《霓裳羽衣曲》等带领观众回顾了在孔院生活的点点滴滴；朗诵《野马群》铿锵有力，歌曲《我等到花儿也谢了》《天下无双》《喜欢你》《大鱼海棠》等悦耳动听；太极、茶艺、舞狮、相声贯口等更是令人耳目一新。

本次庆典还安排了赠书仪式、功勋员工授奖和抽奖环节。在赠书仪式上，五洲汉风网络科技（北京）有限公司、山东省文化和旅游厅、语文出版社向普吉孔院赠送中文图书2400册，上海大学孔子学院办公室赠书133册。

普吉孔院建院15周年以来，在中泰各界的大力支持与历届院长的不懈努力下取得了长足发展，在中文教学、中文考试、教师考试、教师培训、奖学金、赴华团、文化活动、教育交流、社区服务等诸多方面都取得了不俗的成绩。

(责编：王禹蘅、常红)

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