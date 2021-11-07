11月6日，秦刚大使出席与“汉语桥”比赛参赛选手线上交流活动。网络截图

人民网华盛顿11月7日电 （记者张梦旭）11月6日，中国驻美国大使秦刚出席与“汉语桥”比赛参赛选手线上交流活动，来自全美近3年各大中小学汉语桥参赛者及指导教师、家人代表，以及中文爱好者数百人在线观看。

秦刚在致辞中表示，语言是人类沟通交流的桥梁，也是人类文明的重要载体。中美作为不同历史文化、不同社会制度、不同发展阶段的两个大国，存在着不少差异，学好中文对于中美交流互鉴十分必要。

他表示，学习中文为同学们增添了独特的乐趣，带来了更多的可能性，增加了人生价值，希望他们能享受跨文化自由交际带来的快乐。他鼓励同学们，通过他们学习中文真正走进中国人的精神世界，了解一个真实、立体的中国，使中美两国人民能够不断跨越语言障碍，跨越文化差异的鸿沟，理解彼此的差异性，弥合分歧，消除误解，相互尊重，增进彼此的好感与互信。

多名“汉语桥”比赛获奖或参赛选手发言，分享学习中文和参赛“汉语桥”的经历，讲述与中国的不解情缘，表达对中文和中国文化的喜爱，特别强调学习中文有助于消除对中国的成见和误解。同学们还畅谈了学习汉语对自己未来人生规划的重要意义，立志今后从事中美友好交往。

在互动环节，学生及教师代表与秦刚就“疫情下的中美关系”、如何参加“汉语桥”比赛、未来学习国际关系专业的建议、如何成为一名外交官等问题进行了热烈的互动交流。参会的中小学生还分别表演了手语歌《感恩的心》、合唱歌曲《听我说谢谢你》等精彩节目，展现了同学们饱满、高涨的中文学习热情。

秦刚最后表示，通过此次轻松愉快的交流活动，感受到了大家学习中文的热情，还了解到美国学习中文的广泛需求。希望同学们继续努力，持之以恒学好中文，关注中国，广交朋友，共同编织友谊的纽带，成为中美两国间的友好使者。

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