新华社哥本哈根11月6日电 综述：欧洲再成疫情“震中” 多国升级管控措施

新华社记者

世界卫生组织欧洲区域办事处日前发布警告说，区域内50余国的新冠疫情令人担忧，欧洲地区已再度成为新冠疫情“震中”。该办事处主任克卢格指出，一些国家疫苗接种覆盖率不足、放松社会卫生管控措施是造成欧洲区域当前疫情加剧的主要原因。

多国疫情严重反弹

据世卫组织欧洲区域办事处4日发布的统计数据，该地区上周报告近180万例新增新冠确诊病例和2.4万例新增死亡病例，与前一周相比分别上升6%和12%，分别占全球当周新增确诊病例和死亡病例的59%、48%。过去4周欧洲区域报告的新增确诊病例增加了55%以上。

克卢格说：“过去一周，欧洲区域的新冠住院率上升不止一倍。照此趋势，明年2月前可能再增加50万新冠死亡病例。”

据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所5日发布的数据，该国较前一日新增新冠确诊病例37120例，创疫情暴发以来新高。

法国公共卫生部门传染病学专家尼古拉斯·梅蒂4日对媒体说：“法国新冠发病率已连续3周呈上升之势。”

荷兰自9月底宣布解除大部分新冠防控措施以来，该国疫情反弹逐渐加剧。荷兰国家公共卫生与环境研究所2日发布的数据显示，在10月27日开始的一周，该国新增新冠住院病例834例，比前一周增加31%；新增重症病例140例，较前一周增加20%。

检测阳性率和再感染风险增加

令人担忧的是欧洲区域各国的新冠病毒检测阳性率和再次感染的风险均升高。克卢格说，世卫欧洲区域的43个国家今冬可能病床紧张。“与新冠疫苗接种率高的国家相比，低接种率国家的新冠患者住院率明显增加且攀升速度更快。”

据罗马尼亚卫生部门5日数据，最近一周该国新增新冠死亡病例3176例，是欧洲区域新冠死亡率最高的国家之一。罗卫生专家认为，造成高死亡率的原因是药品不足、重症床位和医护人员短缺。

本周以来，人口仅500多万的斯洛伐克日增新冠确诊病例不断刷新纪录。据卫生部门网站数据，该国新冠病毒检测阳性率达33.16%，即在该国做新冠病毒检测的人当中，平均每3人就有1人是阳性。塞尔维亚日均检测样本数约为2.5万，最近一段时间该国的新冠病毒检测阳性率约为25%。

英国国家统计局数据显示，从5月17日开始，该国民众再次感染新冠病毒的风险进一步提高，这与德尔塔毒株逐渐成为其境内主流毒株有关。英国雷丁大学细胞微生物学副教授西蒙·克拉克说，在完成新冠疫苗接种一段时间后，针对新冠病毒的免疫力逐渐降低，老年人的新冠感染水平可能上升，因此接种疫苗加强针很重要。

升级管控以避免再“封城”

世卫组织欧洲区域办事处介绍说，该区域各国的新冠疫苗接种进度“处于不同阶段”，目前实现70%人口完成疫苗全程接种的区域国家只有8个。

伦敦大学卫生和热带医学院教授马丁·麦基对新华社记者说，欧洲区域所有国家都需提高新冠疫苗接种率，但更大的问题是许多国家不易得到新冠疫苗。此外还需避免单纯依赖疫苗，而应采取高接种率与坚持预防相结合，特别是采取通风、戴口罩等措施。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安呼吁欧洲各国今后数月调整疫情应对策略，避免卫生系统崩溃。他提议恢复戴口罩和保持社交距离等防疫措施并增大新冠病毒检测量。

事实上，荷兰、丹麦、瑞典等此前“完全开放”的国家正打算或已经恢复“强制口罩令”、新冠通行证等社会管控措施，同时为老年人和一线医护人员接种疫苗加强针，以免再度大范围“封城”。

比利时卫生大臣弗兰克·范登布鲁克5日对媒体说，应更多采取远程办公、戴口罩、减少社交活动等“紧急措施”来减缓新冠疫情蔓延。

斯洛文尼亚政府6日公布新防疫措施，要求从8日起，12岁以上该国民众进入大多数公共场所时须同时具备以下条件：戴医用外科口罩或防护级别较高的“FFP2标准”口罩；完全接种新冠疫苗，或近日新冠检测结果为阴性，或为新冠康复者；出示个人身份证。15日起所有学生须每周接受3次快速新冠抗原检测。

波兰日增新冠确诊病例近期屡创新高。波兰总理莫拉维茨基5日召集政府危机管理小组会议。波兰卫生部长涅杰尔斯基在会后表示，政府将对现有管控措施加强监管，特别要严格检查民众在使用公交工具和在商场等封闭场所活动时戴口罩等情况。（执笔记者：林晶；参与记者：王湘江、郭爽、林惠芬、张远、陈晨、蒋雪、石中玉、潘革平、陈文仙、彭立军、帕特里克·埃克斯特兰德）

(责编：王禹蘅、刘洁妍)