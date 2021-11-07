人民网约翰内斯堡11月7日电 （记者王磊）当地时间11月6日，南非约翰内斯堡大学孔子学院（以下简称“约堡孔院”）举行汉语和中国文化培训课开班仪式并开启第一课。培训课学员主要来自南非科技创新部和南非卫生部，共60余人。

中国驻南非大使馆科技公参沈龙致辞时表示，非常高兴看到这么多南非官员和专家对学习中学感兴趣。语言是了解他国历史、跨国交流的重要工具，也有助于加强中南两国的合作。

约翰内斯堡大学副校长撒拉布·辛哈致辞时说，约堡孔院作为科技特色孔院，在促进两国科技合作方面作出了积极贡献。自2020年以来，约堡孔院一直支持约翰内斯堡大学补充医学专业中医针灸的学科项目，该学科通过南非高等教育部及培训部和南非健康职业联合会双认证，毕业生可以注册为南非针灸医师合法行医。此次培训课得以顺利开班要感谢约堡孔院的不懈努力和南非科技创新部、卫生部的大力支持。

南非科技创新部副总司长恩波涅尼·莫斐作为学员之一，他表示，在全球化背景下，学习他国语言可以进一步促进文化交流和合作，语言也将成为把中南两国人民联系在一起的粘合剂。他将珍惜这个学习机会，争取在培训结束时可以进行简单的中文对话。

约堡孔院中方院长彭奕主持了当天的开班仪式并主讲第一课。她说，除了开设中文培训课，孔院的中国教师也在学习南非第一大本土语言祖鲁语，他们非常喜欢南非的文化。彭奕还用祖鲁语向学员们问好，赢得当地学员们的喝彩。

本次培训将持续6周，共包含12次课程。第一课为孔院师生表演的中国歌曲、中国舞蹈、太极武术、传统节日庆典、汉语演讲，以及简单的问好等对话用语，学员们表示期待后续的课程。

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