人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

哥伦比亚政府逮捕袭击总统未遂事件主谋

2021年11月07日11:28 | 来源：新华网
小字号

新华社波哥大11月6日电（记者高春雨）哥伦比亚政府6日表示，一名原“哥伦比亚革命武装力量”（“哥武”）反叛分子头目因涉嫌策划此前针对总统杜克的未遂袭击而被捕。

哥国防部长莫拉诺当天下午在社交媒体发布视频指出，一名外号为“奥雷利奥”的男子在日前的抓捕行动中于东北部北桑坦德省落网。此外，该男子还涉嫌策划并发动了另一起军营袭击事件。莫拉诺说，哥政府将继续加强北桑坦德省的治安，打击“哥武”反叛分子的违法活动。

哥伦比亚检方今年7月曾宣布上述两起袭击事件的10名涉案人员已被捕，其中包括1名退役军官。

今年6月15日，位于北桑坦德省省会库库塔的哥陆军第三十旅军营遭汽车炸弹袭击，数十人受伤。同月25日，杜克和其他一些官员搭乘的“黑鹰”直升机准备在库库塔降落时突遭枪击，但没有人员伤亡。

“哥武”曾是哥伦比亚境内规模最大、组织最严密的反政府武装，2017年9月正式宣布弃武从政，成立政党“大众革命替代力量”。目前，“哥武”仍有反叛分子在哥山区以及与委内瑞拉接壤的两国边境地区活动。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部