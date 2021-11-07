新华社波哥大11月6日电（记者高春雨）哥伦比亚政府6日表示，一名原“哥伦比亚革命武装力量”（“哥武”）反叛分子头目因涉嫌策划此前针对总统杜克的未遂袭击而被捕。

哥国防部长莫拉诺当天下午在社交媒体发布视频指出，一名外号为“奥雷利奥”的男子在日前的抓捕行动中于东北部北桑坦德省落网。此外，该男子还涉嫌策划并发动了另一起军营袭击事件。莫拉诺说，哥政府将继续加强北桑坦德省的治安，打击“哥武”反叛分子的违法活动。

哥伦比亚检方今年7月曾宣布上述两起袭击事件的10名涉案人员已被捕，其中包括1名退役军官。

今年6月15日，位于北桑坦德省省会库库塔的哥陆军第三十旅军营遭汽车炸弹袭击，数十人受伤。同月25日，杜克和其他一些官员搭乘的“黑鹰”直升机准备在库库塔降落时突遭枪击，但没有人员伤亡。

“哥武”曾是哥伦比亚境内规模最大、组织最严密的反政府武装，2017年9月正式宣布弃武从政，成立政党“大众革命替代力量”。目前，“哥武”仍有反叛分子在哥山区以及与委内瑞拉接壤的两国边境地区活动。

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