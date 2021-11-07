新华社里约热内卢11月6日电 专访：中国共产党树立了社会主义发展的伟大典范——访巴西共产党主席卢西亚娜·桑托斯

新华社记者陈威华 赵焱

“中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议是一次重要的会议，将全面总结100年来中国共产党的重大成就和历史经验，为我们树立社会主义发展的伟大典范。”巴西共产党主席、巴西伯南布哥州副州长卢西亚娜·桑托斯日前接受新华社记者视频连线专访时说。

桑托斯指出，及时总结成就和经验有助于人们更好地理解当前形势，并推进下一阶段的发展。“我们期待进一步学习中国共产党的先进经验。”

桑托斯生于1965年，2015年起担任巴西共产党主席。她曾先后担任州议员、联邦众议员以及奥林达市长、伯南布哥州政府官员等，2019年1月任伯南布哥州副州长。

在她看来，中国共产党带领中国人民取得辉煌成就的“秘诀”，在于始终坚持初心、不忘使命。桑托斯说：“中国共产党从来不曾忘记自己的初心和宗旨。”

桑托斯认为，中国用短短几十年就发展成为世界第二大经济体，“这在人类历史上是史无前例的。中国共产党取得了非凡成就，树立了社会主义发展的伟大典范”。

谈到中国的减贫事业，桑托斯指出，中国共产党在世界上人口最多的国家中消除了绝对贫困，其减贫经验为巴西提供了借鉴。

桑托斯表示，2022年是巴西共产党成立100周年，巴西共产党将向中国共产党学习，回顾发展历程，总结经验。她还表示，巴西共产党和中国共产党一直保持着友好合作关系，期待未来两党开展更多交流，进一步推动双方友好关系发展。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)