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美国会通过万亿美元基础设施投资法案

2021年11月07日10:57 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿11月5日电（记者高攀 熊茂伶）美国国会众议院5日晚投票通过总额约1万亿美元的跨党派基础设施投资法案。该法案早先已获得参议院批准，至此已在美国会两院获得通过，随后将送交总统拜登签署生效。

　　美国会众议院当晚以228票赞成、206票反对的结果通过了这项“基础设施投资和就业法案”。该法案包括为现有联邦公共工程项目提供资金，同时在5年内新增约5500亿美元投资，用于修建道路、桥梁等交通基础设施，更新完善供水系统、电网和宽带网络等。美国会参议院于8月通过了该项法案。

　　美国财政部长耶伦当晚发表声明说，一国的经济实力取决于基础设施实力，国会通过这项基础设施投资法案将有助于推动美国经济增长，同时让经济增长更具韧性和可持续性。

　　美国商务部上周公布的首次预估数据显示，受新冠疫情持续、供应瓶颈限制和通胀高企等因素影响，今年第三季度美国实际国内生产总值按年率计算增长2%，增幅远不及第二季度的6.7%。

　　另据美国国会预算办公室估计，基础设施投资法案将在未来10年内推高联邦预算赤字约2560亿美元。美国财政部近期公布的数据显示，2021财年（2020年10月1日至2021年9月30日）美国联邦政府财政赤字达到2.77万亿美元，低于上一财年创纪录的3.13万亿美元。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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