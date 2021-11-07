新华社北京11月6日电 综合新华社驻外记者报道：第四届中国国际进口博览会期间，虹桥国际经济论坛5日至6日在上海举行。海外人士认为，中国加入世界贸易组织20年来，取得的经济成就举世瞩目，中国的开放和现代化为世界经济带来新机遇，中国智慧、中国理念为新冠疫情阴影下的世界经济增添新活力、注入新动能。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托认为，在进博会和虹桥国际经济论坛上，人们关注如何完善全球经济治理和促进企业发展，这是促进国家、地区、企业交流观点以及加强世界经济合作、促进共赢合作的重要平台。

朱斯托说，中国改革开放40多年来，取得的成就令世界瞩目。在世界经济遭遇挫折的背景下，中国经验和中国方案给出学习的榜样。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣认为，过去20年间，中国积极融入全球经济体系，为本国与世界发展带来机遇和动能。中国经济取得的成就离不开全球经济的支持，世界各国也从中国的快速发展中受益。当前世界所面临的诸多问题，都要依靠发展寻求答案。进博会汇集全球客商，不仅是国际商品展示平台，还是贸易平台和投资平台，为全球企业寻求商机、走出疫情提供舞台。

新西兰中国国际贸易促进委员会会长和志耘表示，中国入世20年来，积极扩大对外开放，实现经济高速度、高质量发展，中国在世界经济中的地位不断上升，为世界经济增长提供强劲动力。

和志耘说，进博会见证了中国进一步扩大高水平对外开放的魄力和决心，让全世界更加清晰地看到了中国扩大高水平对外开放的诚意和能力。在全球抗击疫情和推进世界经济复苏的关键时期，举办一届成功、精彩、富有成效的进博会，展现了中国推动高水平开放和助推世界经济复苏的坚定决心。

巴西瓦加斯基金会教授、国际金融研究小组负责人纳塔利娅·迪尼斯认为，中国入世20年，推动了中国自身经济发展，也拉动了全球经济增长。中国经济快速发展，与世界深度融合。人民币逐渐国际化，中国对外投资正在加速，这些都给其他国家带来更多发展机遇。

哈萨克斯坦贸易政策发展中心副主任布凯坎诺夫说，每年一次的进博会为哈萨克斯坦生产企业提供展示本国产品和进入中国市场的绝佳机会。哈中两国在高新技术与物流运输领域的合作使哈萨克斯坦受益良多。“哈萨克斯坦是一个没有出海口的国家。对我们来说，中国就是一个海洋般巨大的销售市场。”

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢利克·科尔容巴耶夫表示，中国快速发展的同时也让许多国家从中获益。如今，中国制造已成为全球产业链重要组成部分，中国市场也成为世界举足轻重的市场，这都是中国不断改革开放的成果。

科尔容巴耶夫说，进博会的举办是中国扩大对外开放的又一重要举措和证明。进博会已成为国际采购、投资贸易、人文交流、开放合作的平台，成为全球共享的国际公共产品。（执笔记者：许嘉桐；参与记者：张继业、陈威华、赵焱、卢怀谦、郭磊、刘锴、闫洁、尹南、张笑然）

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