新华社纽约11月6日电 专访：进博会创造双赢局面——访全球知名投资人吉姆·罗杰斯

新华社记者王建刚

全球知名投资人吉姆·罗杰斯日前在接受新华社记者视频专访时表示，中国举办第四届中国国际进口博览会充分展现了中国对外开放的决心，进博会将创造双赢局面。

罗杰斯说，在中国上海举办进博会是一个非常好的做法，是一个创新之举。他说：“扩大贸易往来、促进繁荣是一种绝对明智的做法。”

“我曾在多次演讲中倡导开放的益处。我一贯认为，我们开放得越多，交易越多，互动越多，我们就会过得更好。贸易往来越多，朋友就越多。”罗杰斯说。

“如果中国从甲国进口更多的产品，甲国可能也会从中国购买更多的产品，”罗杰斯说，“这是双向的，而不是单向的。历史清楚地表明，封闭的国家将会是一个社会和经济都衰退的国家。”

罗杰斯强调：“关闭是消极的，开放是积极的。我希望中国继续开放，因为在过去几十年里，中国因实行开放而使一切局面都发生了改变。这对中国和世界都有好处。”

罗杰斯指出，中国已经成为世界第二大经济，具有举足轻重的地位。虽然在前进的道路上，中国难免也会面临一些挑战，但中国政府正在采取有力措施解决。

罗杰斯鼓励更多的商人参加进博会。“我从1984年就开始踏足中国。我热爱中国，初心不改，还将继续关注和热爱中国。我的两个女儿能说一口流利的普通话，因为我和她们都对中国的未来充满了热情和期望。”他说。

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