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澳研究：气候变化使大堡礁珊瑚严重白化

2021年11月07日10:55 | 来源：新华网
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新华社悉尼11月6日电（刘诗月）澳大利亚詹姆斯·库克大学等机构研究人员日前在美国《当代生物学》半月刊上发表论文说，过去20多年，气候变化及由此导致的海水升温对大堡礁造成了严重危害，在此期间仅有约2%的大堡礁珊瑚能避免白化。

珊瑚的色彩来自其体内的共生海藻。水温升高或酸碱度变化时海藻会减少，珊瑚逐渐变成白色。如果环境无法恢复，珊瑚甚至会死亡。

论文第一作者、詹姆斯·库克大学澳大利亚研究理事会珊瑚礁研究示范中心教授特里·休斯对新华社记者说，他们利用大堡礁1998年、2002年、2016年、2017年和2020年5次大规模白化事件的相关数据，对整个大堡礁发生白化的位置、程度等进行评估后发现，自1998年以来只有约2%的大堡礁珊瑚“躲过”了白化。

研究还发现，在2016年、2017年和2020年三个年份中，约80%的大堡礁珊瑚发生严重白化。与此前经历过海水升温的珊瑚相比，没有这类经历的珊瑚面临海水升温时会更加脆弱。

研究人员说，气候变化带来的多种干扰因素会相互作用，因此往往难以根据单一事件预测珊瑚所受到的影响。

大堡礁是澳大利亚东北海岸外一系列珊瑚岛礁的总称，是世界上最大的珊瑚礁群，绵延2000多公里，是超过1500种鱼类的家园。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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