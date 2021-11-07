新华社上海11月6日电 题：与“世”偕行 共赢未来——从进博会看中国“入世”20年

新华社记者

20年前，多哈湾畔，世界贸易组织迎来中国。

20年后，浦江奔涌，八方宾朋共赴“进博之约”。

“加入世界贸易组织以来，中国不断扩大开放，激活了中国发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水。”在第四届进博会开幕式主旨演讲中，习近平主席这样讲述中国入世20年。

对历史最好的纪念，是创造新的历史。以20周年为新起点，世界将见证一个更加开放的中国，以更宽广胸襟与世界携手共赢。

在守信践诺中拥抱世界跨越发展

一把木槌，一支签字笔，在本届进博会举行的中国加入世界贸易组织20周年专题展上，这两样展品引人驻足，将观众思绪拉回20年前。

2001年11月10日，多哈湾畔，随着会议主席卡迈勒手中“入世槌”落下，世贸组织第四届部长级会议通过中国加入世贸组织的决定。中国入世，标志着中国改革开放进入历史新阶段。

人们在第四届进博会上参观（11月5日摄）。新华社记者 李响 摄

一位当年在多哈亲历中国入世历史时刻的嘉宾如今来到进博会现场，感慨万分：“入世后，中国开放步履铿锵，创造的发展奇迹是当时很多人都想不到的！”

一招棋活，满盘生辉。

20年来，中国以开放促改革，经济实现飞速发展——

经济总量从世界第六位上升到第二位，货物贸易从世界第六位上升到第一位，服务贸易从世界第十一位上升到第二位，利用外资稳居发展中国家首位，对外直接投资从世界第二十六位上升到第一位。

这样的变化让人感慨：20年前，中国1天进出口货物115.6亿元，现在只要3个多小时；20年前，中国1小时消费4.8亿元，现在只要6分多钟；20年前，中国1分钟创造GDP0.21亿元，现在只要7秒钟……

“中国入世是一个里程碑。”金砖国家新开发银行行长马可说，从此，中国更充分地融入世界经济，实现了发展奇迹。

在国家会展中心（上海），参加第四届进博会上海招商路演暨消费品展区展前供需对接会的一名参展企业工作人员（左）向参会嘉宾介绍产品（7月15日摄）。新华社记者 方喆 摄

“入世已被证明是中国和现代世界历史上最重要的经济事件之一，它为中国和世界创造了一个双赢的结果。”世贸组织前副总干事易小准在进博会期间举行的中国加入世界贸易组织20周年高层论坛上这样评价。

20年来，中国守信践诺、迈向更高水平开放——

全面履行入世承诺，中国关税总水平由15.3%降至7.4%，低于9.8%的入世承诺；中国中央政府清理法律法规2300多件，地方政府清理19万多件，激发了市场和社会活力。

施工人员在第四届进博会展馆内为一家机器人企业布置展台（10月29日摄）。新华社记者 方喆 摄

世贸组织前总干事素帕猜说，中国的入世承诺是所有成员中最深入、最广泛的，不仅在原有基础上放宽了货物和服务市场准入，而且在某些领域达到更高水平。

今天，站在进博会场馆里，可以切身感受到入世给中国带来的巨变。

今年是联合利华连续第4年参加进博会，展览面积为历年最大。“联合利华是最早进入中国市场的跨国企业之一，累计在华投资超过30亿美元。中国不断扩大开放的实际举措，更加坚定了我们对中国市场长期投资和发展的信心。”联合利华中国公共事务总裁曾锡文说。

回望20年，入世之初，国内外不是没有过疑虑和担忧，但中国却以实际行动作出回答。

“融入世界经济是历史大方向，中国经济要发展，就要敢于到世界市场的汪洋大海中去游泳。”加入世贸组织、不断扩大开放的中国在大海中遇到过漩涡，遇到过风浪，但却在历经风雨中持续发展壮大。

在美美与共中同世界共享机遇

本届进博会刚开幕，美国化工巨头陶氏公司就已提前预约参加下一届。

“中国经济正以更可持续的方式发展，这将为我们带来更多机遇。”陶氏公司亚太区总裁彭睿思告诉记者，“我们将继续投资中国、深耕中国，与中国共同发展。”

参展人员在第130届广交会现场（10月15日摄）。新华社记者 刘大伟 摄

中国在开放中发展，世界在中国的开放中受益。

据国家统计局统计，入世20年，中国经济总量占全球经济比重升至17%以上，对全球经济增长的年均贡献率30%左右。

中国入世如何影响了世界？一组数据或可提供观察视角：

自2001年以来，中国货物出口量增加7倍多，进口量增加约6倍。自2008年以来，中国成为最不发达国家的主要出口目的地。

参展人员在第130届广交会现场（10月15日摄）。新华社记者 刘大伟 摄

中国商品出口到全球各地，世界各国商品飞入中国寻常百姓家——一个敞开怀抱的中国，不仅促进了全球产业链资源的优化配置，也为全球消费者带去福祉。

拉美驻华使节代表团团长、乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯在本届进博会一场分论坛致辞时感叹说，乌拉圭首都蒙得维的亚是世界上与北京相距最远的国家首都之一，中国的现代化对乌拉圭都能产生影响，那么对世界其他地区的影响不言而喻。

载箱量可达2.4万标准箱的“现代商船阿尔赫西拉斯”轮靠泊在青岛港前湾码头（2020年4月26日摄，无人机照片）。新华社记者 李紫恒 摄

如今，进博会已成为海外商家在中国的热门“打卡地”。本届进博会有来自127个国家和地区的近3000家参展商亮相企业展，国别、企业数均超过上届。进博会参展商高涨的热情正是中国与世界分享发展机遇的印证。

“事实证明，中国入世走的是一条美人之美、美美与共的共赢之路。”对外经贸大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉说。

这样一条人间正道，越走越宽。

连续4年缩减外资准入负面清单；金融、汽车等领域开放力度不断加大；海南发布全国首张跨境服务贸易负面清单，开放程度超过中国加入世贸组织时的承诺……中国对外开放持续跑出“加速度”。

亚洲基础设施投资银行（亚投行）行长金立群（右）在北京亚投行总部接受新华社记者独家专访（10月25日摄）。新华社记者 李贺 摄

分享机遇的中国成为外商眼中的投资热土。中国美国商会2021年度商务调查显示，近三分之二会员计划2021年增加在华投资。不久前，美中贸易委员会发布报告称，九成以上受访企业过去一年在华业务保持盈利，超过40%的企业计划加大对华投入。

亚洲基础设施投资银行行长金立群近日接受新华社记者专访时表示，如果说，入世初期是中国更多享受发展红利，那么近年来和在未来，各方越来越明显感受到的是中国对世界的贡献。

在参与全球经济治理中贡献中国智慧

近段时间，几则重要消息的发布吸引着国内外目光——

9月16日，中国正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）；

11月1日，中国正式申请加入数字经济伙伴关系协定（DEPA）；

2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）将正式生效……

中欧班列（渝新欧）布达佩斯直达班列在重庆团结村站准备发车（2020年6月19日摄）。新华社记者 唐奕 摄

在新冠疫情起伏延宕，世界经济艰难复苏，单边主义、保护主义加剧背景下，中国的一系列行动，体现了对多边贸易体制和自由贸易的坚定支持。

“以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，是国际贸易的基石”“中国支持世界贸易组织改革朝着正确方向发展，支持多边贸易体制包容性发展，支持发展中成员合法权益”，在第四届进博会上，习近平主席主旨演讲中铿锵有力的话语，向世界传递了重要信号。

坚定支持多边贸易体制，参与完善国际经贸规则，中国行动有目共睹——

围绕世贸组织改革，提出中国立场和主张；深度参与贸易政策审议，推动增加多边贸易体制透明度；积极参与中小微企业、电子商务等世贸组织成员普遍关注的新议题讨论；加大对发展中成员特别是最不发达国家成员援助力度……

“上海号”中欧班列从上海首发，驶向德国汉堡（9月28日摄）。新华社记者 丁汀 摄

“如果没有中国，世贸组织就无法称之为一个世界性组织。”世贸组织总干事伊维拉说，中国不仅在世贸组织核心活动中愈发活跃，还帮助世贸组织新成员更好融入多边贸易体系。

“中国以实际行动证明，多边贸易体制能够并且确实能够促进发展。在疫后经济复苏中，中国可以发挥重要作用，并推动建立一个更强大、更包容和更公平的多边贸易体制。”联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘说。

打造开放型合作平台，维护和发展开放型世界经济，中国主张彰显担当——

迄今，中国已同140个国家和32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件；亚投行成员从创始之初的57个发展到104个，“朋友圈”不断扩大；有着“钢铁驼队”之称的中欧班列已累计开行超4万列，成为各国携手抗疫的“命运纽带”……

这是位于上海浦东新区世博园区的金砖国家新开发银行总部大楼（9月28日摄，无人机照片）。新华社记者 方喆 摄

一个多月前，金砖国家新开发银行永久总部大楼在上海浦东新区正式交接，标志着这家国际多边金融机构进一步“扎根”中国。

本届进博会上，有90家来自33个最不发达国家的企业选择参展，将蜂蜜、咖啡等特色商品推向中国市场。中国提供的进博会这一全球公共产品正为更多不发达国家带来发展机遇。

这是深圳前海深港现代服务业合作区（9月8日摄，无人机全景照片）。新华社记者 毛思倩 摄

20年前，中国作出顺应历史潮流的正确抉择，加入世界贸易组织，勇敢迈向世界。

20年后，在新的起点上，中国将以更开放胸怀拥抱世界，与世界共创合作共赢的美好未来。（记者于佳欣、何欣荣、刘红霞、潘洁、周蕊）

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