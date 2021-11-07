新华社英国格拉斯哥11月6日电（记者张代蕾 金晶）英国环境与气候问题专家安东尼·弗罗加特日前表示，中国积极参与国际多边合作，大力开发与推广清洁能源技术，为全球应对气候变化作出积极贡献。

在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）的一场论坛活动上，英国皇家国际问题研究所环境与社会项目副主任、高级研究员弗罗加特对新华社记者说，在应对气候变化领域，中国支持并积极参与国际多边合作。例如中国推动建设绿色“一带一路”的倡议就非常重要，因为世界各国不仅需要对内制定改善其环保的政策，在国际合作上也同样需要绿色环保。

弗罗加特说，中国、美国和欧盟在发展利用风能、太阳能等可再生能源领域有巨大合作潜力，三方密切合作有助降低这些领域的相关技术成本，促进其全球推广。

弗罗加特称赞中国制定的减排目标。他说，中国宣布力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，并大力落实减排承诺，受到国际社会广泛欢迎。

他表示，中国大力开发和应用清洁能源，促进本国经济绿色转型和可再生能源技术出口。“在风力发电、太阳能等领域，中国建设的项目数量和技术水平世界领先。”

COP26于10月31日在英国格拉斯哥开幕。本届大会是《巴黎协定》进入实施阶段后召开的首次缔约方大会，国际社会普遍期待各方尤其是发达国家能真正落实减排承诺，共同行动，以有效应对气候变化带来的危机和挑战。

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