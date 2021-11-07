新华社上海11月6日电 题：入世20年，中国与世界交融共赢

新华社记者申铖、马卓言

第四届中国国际进口博览会举办，恰逢中国加入世界贸易组织（WTO）20周年的重要节点。在本届进博会上，中国宣布了扩大高水平开放的新举措，对维护真正的多边主义提出了中国主张，在新的历史起点上向世界传递出“开放强音”。

20年前，随着世贸组织第四届部长级会议上的一声槌响，世贸组织迎来中国，中国对外开放树起新的“里程碑”。20年来，中国关税总水平由15.3%降至7.4%，经济总量从世界第六位上升到第二位，货物贸易从世界第六位上升到第一位……中国同世界共享发展机遇，经济实力和综合国力不断踏上台阶。

入世令中国发展受益匪浅，中国经济的腾飞也造福全世界。走过20年，中国已成为50多个国家和地区的最大贸易伙伴、120多个国家和地区的前三大贸易伙伴，近年来中国经济对世界经济增长贡献率稳定在30%左右……今日之中国，以其自身稳健发展成为世界经济增长的“动力源”和“稳定器”。

这些辉煌成绩，是中国通过深化改革、全面开放“获得的”，是中国人民埋头苦干、顽强奋斗“拼来的”，是中国主动加强国际合作、践行互利共赢的结果。

正如世贸组织总干事伊维拉在本届进博会上说，“没有中国，世贸组织就无法称之为一个世界性的组织”。中国入世，显著完善了基于规则的多边贸易体制。20年来，中国在世贸组织中扮演了愈发重要的角色，为维护多边贸易体系、完善全球治理作出更多贡献。

东风浩荡，春潮澎湃。中国入世20年的发展历程，充分证明经济全球化是不可逆转的历史潮流，多边主义始终是人心所向。当前，新冠肺炎疫情阴霾未散，世界经济复苏前路坎坷，更需重振多边贸易体系，更需全球开放合作，同舟共济、共克时艰。新起点上，中国将继续扩大高水平对外开放，与世界共享发展机遇，共建开放型世界经济，共创更加美好的光明未来。

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