本报记者 王云松 强 薇

11月5日，第四届虹桥国际经济论坛“中国现代化与世界新机遇”分论坛在上海举行。来自40多个国家的近200名政界、学界、工商界和新闻界代表以线上线下方式与会。

埃及前总理埃萨姆·谢拉夫致辞表示，中国发展势头十分强劲，特别是中国通过共建“一带一路”加强与各国合作，共享发展机遇，为世界经济复苏发挥了巨大作用。

芬兰前总理埃斯科·阿霍认为，坚持真正的多边主义是后疫情时代实现全球可持续发展的迫切需要，国际社会唯有团结一致、加强合作，才能实现共赢。

拉脱维亚前总统瓦尔迪斯·扎特列尔斯表示，面对纷繁复杂的国际形势，各国应该坚持多边主义，秉持平等和相互尊重的精神，求同存异、协商合作，推动建设一个和平、包容、绿色的世界。

黑山前总统菲利普·武亚诺维奇表示，随着共建“一带一路”不断深入，越来越多的中国企业赴黑山投资，两国持续推进基础设施、经贸、文化、旅游等领域合作，对黑山经济社会发展发挥了重要作用。

西班牙前首相萨帕特罗表示，中国经济快速增长，社会充满活力，人民积极向上。中国坚持真正的多边主义，在应对气候变化、促进国际贸易、深化全球合作等议题上展现了卓越的领导力。

乌拉圭是最早加入共建“一带一路”倡议的拉美国家之一。拉美和加勒比驻华使团团长、乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯在发言中说：“共建‘一带一路’为促进世界经济发展发挥了积极作用，是乌拉圭发展的重要机遇。乌拉圭愿与中国一道维护自由贸易。”

美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯表示，中国为推动国际抗疫合作作出重要贡献。后疫情时代，中国将在全球和平发展合作方面继续发挥关键作用。

6日，与会代表围绕“完善全球治理与青年责任”“推进共同富裕与增进人类福祉”“后疫情时代的全球媒体合作”“双循环新发展格局与全球经济发展”等分议题深入交流研讨。

分论坛与会代表普遍认为，中国实现现代化离不开与其他国家的合作，中国的现代化也为其他国家带来了新的机遇。中国始终坚持共享机遇、共促发展，将以现代化建设新成果为世界作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年11月07日 02 版）

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