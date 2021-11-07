本报评论员

“开放是当代中国的鲜明标识。”在第四届中国国际进口博览会开幕式上，习近平主席总结中国加入世界贸易组织20年来取得的成绩，强调“加入世界贸易组织以来，中国不断扩大开放，激活了中国发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水”，充分展现了开放自信的大国气度，充分彰显了计利天下的大国担当。

加入世界贸易组织，是中国对外开放和世界经济全球化进程中具有里程碑意义的大事。2001年11月10日，在卡塔尔多哈举行的世界贸易组织第四届部长级会议通过了中国加入世界贸易组织的法律文件，中国成为世界贸易组织新成员。20年来，中国全面履行入世承诺，中国关税总水平由15.3%降至7.4%，低于9.8%的入世承诺；中国中央政府清理法律法规2300多件，地方政府清理19万多件，激发了市场和社会活力。新冠肺炎疫情发生以来，中国向国际社会提供了约3500亿只口罩、超过40亿件防护服、超过60亿人份检测试剂、超过16亿剂疫苗，积极推动国际抗疫合作，支持向发展中国家豁免疫苗知识产权，用实际行动践行承诺、展现担当。习近平主席在主旨演讲中深刻指出：“这20年，是中国深化改革、全面开放的20年，是中国把握机遇、迎接挑战的20年，是中国主动担责、造福世界的20年。”

中国不断扩大开放，激活了中国发展的澎湃春潮。改革开放以来，我们统筹国内国际两个大局，坚持对外开放的基本国策，实行积极主动的开放政策，形成全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局，为我国创造了良好国际环境、开拓了广阔发展空间。加入世界贸易组织20年来，中国经济总量从世界第六位上升到第二位，货物贸易从世界第六位上升到第一位，服务贸易从世界第十一位上升到第二位，利用外资稳居发展中国家首位，对外直接投资从世界第二十六位上升到第一位。正如习近平主席强调的：“加入世界贸易组织20年来中国的发展进步，是中国人民在中国共产党坚强领导下埋头苦干、顽强奋斗取得的，也是中国主动加强国际合作、践行互利共赢的结果。”

中国不断扩大开放，激活了世界经济的一池春水。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。中国在对外开放中展现大国担当，从引进来到走出去，从加入世界贸易组织到共建“一带一路”，为应对亚洲金融危机和国际金融危机作出重大贡献，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源，有力促进了人类和平与发展的崇高事业。尤其是面对世界经济不稳定性不确定性明显增强，单边主义、保护主义蔓延，中国对外开放非但没有止步，而且推出了一系列扩大开放的政策措施，包括全面实施外商投资法及其实施条例、进一步缩减外商投资准入负面清单、稳步推动金融市场准入、深化服务贸易创新发展试点等，为推动世界经济实现更高质量、更有韧性的发展注入强大正能量。

经济全球化是历史潮流，合作共赢是唯一正道。尽管会出现一些回头浪，尽管会遇到很多险滩暗礁，但大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的。越是面对挑战，我们越是要遵循历史前进逻辑、顺应时代发展潮流、呼应人民群众期待，在更加开放的条件下实现更高质量的发展。中国正在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。在新发展格局下，中国市场潜力将充分激发，开放的大门将进一步敞开，对外合作将不断深化。在开放中扩大共同利益，在合作中实现机遇共享，中国将始终是全球共同开放的重要推动者、世界经济增长的稳定动力源、各国拓展商机的活力大市场、全球治理改革的积极贡献者。

开放是发展进步的必由之路。面向未来，中国开放的大门只会越开越大，永远不会关上。世界各国携起手来，把握经济全球化发展大势，站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，在开放中创造机遇、在合作中破解难题，就一定能实现世界永续和平发展，推动人类走向更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2021年11月07日 02 版）

(责编：袁勃、郝江震)