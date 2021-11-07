中国将继续秉持人类优先理念，坚定不移维护真正的多边主义，坚定不移同世界共享市场机遇，坚定不移推动高水平开放，坚定不移维护世界共同利益，携手各方共建开放型世界经济

“中国愿同各国一道，共建开放型世界经济，让开放的春风温暖世界！”习近平主席在第四届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲，鉴往知来，深刻总结中国加入世界贸易组织20年来的经验启示，展现新时代中国扩大高水平开放、同世界分享发展机遇、推动经济全球化发展的坚定决心，汇聚起团结合作、共克时艰的强大正能量。

关键时刻见担当。当前，世界百年变局和世纪疫情交织，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流。10年来，“世界开放指数”不断下滑，拉响了全球开放共识弱化的警报。在人类历史的关键十字路口，习近平主席从纷繁复杂的局势中把握规律、认清大势，引领各国共建开放型世界经济，共同推动经济全球化向前发展，在开放中扩大共同利益，在合作中实现机遇共享，创造人类更加美好的未来。

经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，是不可逆转的历史潮流。习近平主席在首届进博会开幕式上发表主旨演讲时深刻指出：“说其是历史大势，就是其发展是不依人的意志为转移的。人类可以认识、顺应、运用历史规律，但无法阻止历史规律发生作用。”在第二届进博会开幕式上，习近平主席以大江大河为喻说明历史大势必将浩荡前行：“长江、尼罗河、亚马孙河、多瑙河昼夜不息、奔腾向前，尽管会出现一些回头浪，尽管会遇到很多险滩暗礁，但大江大河奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的。”举办进博会，正是中国支持经济全球化的实际行动。

中国加入世界贸易组织20年激活了中国发展也激活了世界经济的成功故事，充分说明融入世界经济是历史大方向。当前，个别国家把国内治理问题归咎于经济全球化，人为设置壁垒，甚至利用疫情搞“去全球化”、搞封闭脱钩，不仅违背经济规律和历史潮流，也不符合各国人民普遍愿望。面对逆全球化思潮，习近平主席在进博会上的声音更显坚毅有力：“在经济全球化深入发展的今天，弱肉强食、赢者通吃是一条越走越窄的死胡同，包容普惠、互利共赢才是越走越宽的人间正道。”“我们要坚持合作共赢理念，信任而不是猜忌，携手而不是挥拳，协商而不是谩骂，以各国共同利益为重，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”

经济全球化是推动世界经济增长的引擎，各国应把握经济全球化发展大势，积极推动开放合作，实现共同发展。正如习近平主席所指出的：“回顾历史，开放合作是增强国际经贸活力的重要动力。立足当今，开放合作是推动世界经济稳定复苏的现实要求。放眼未来，开放合作是促进人类社会不断进步的时代要求。”中国倡导各国共建开放型世界经济，共同把全球市场的蛋糕做大，把全球共享的机制做实，把全球合作的方式做活，就是为了让经济全球化的正面效应更多释放出来，让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处。

中国是经济全球化的受益者，也是贡献者。在本届进博会上，习近平主席作出中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变的坚定承诺，为各国顺应历史规律树立了榜样。“中国展现了与世界分享发展机遇的大国风范。”国际人士深受鼓舞，相信不断扩大对外开放、支持经济全球化的中国一定能为世界经济复苏贡献更大力量。

一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。中国将继续秉持人类优先理念，坚定不移维护真正的多边主义，坚定不移同世界共享市场机遇，坚定不移推动高水平开放，坚定不移维护世界共同利益，携手各方共建开放型世界经济。

《 人民日报 》（ 2021年11月07日 02 版）

(责编：袁勃、郝江震)