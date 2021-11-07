11月4日晚，习近平主席以视频方式出席第四届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲，强调中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。接受本报记者采访的参展商和国际人士纷纷表示，习近平主席深刻总结中国加入世界贸易组织20年来的经验启示，展现中国维护多边主义、扩大对外开放的坚定决心，为引领经济全球化健康发展，推动人类走向更加美好的未来注入强大信心和动力。

“中国政府说到做到，让我们对中国市场的未来充满信心”

中国历来言必信、行必果。从出台海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单，到推进自由贸易试验区改革创新；从持续放宽外资准入、改善营商环境，到完成中欧投资协定谈判，中国重信守诺，为共创美好未来凝聚合力。

中国在历届进博会上宣布的开放举措稳步推进、落地生根，给连续四届参加进博会的日本富士胶片（中国）投资有限公司总裁田中健一留下深刻印象。他相信，后疫情时代，中国将为推动世界经济复苏作出重要贡献。

从落户上海外高桥保税区到安家上海自贸试验区，美国企业罗克韦尔自动化有限公司享受到中国开放政策落地的红利。“上海自贸试验区正在进一步探索和发展新型贸易，并大力提升数字服务能力，这将为企业发展带来更多机遇。”公司中国区总裁石安说。

依视路陆逊梯卡大中华区总裁杜马诺表示，中国在第三届进博会上宣布的扩大开放举措已经基本落实，“我对这样强大的执行力深感敬佩。中国政府说到做到，让我们对中国市场的未来充满信心。”

德国通快集团去年将亚太区总部落户江苏太仓，今年又将亚洲备件中心正式落地上海浦东新区。“中国主动加强国际合作，践行互利共赢，给外企吃下了‘定心丸’。”通快（中国）有限公司总裁杨刚表示。

“中国外贸在疫情之下展现出强大韧性和活力。同时，中国积极推动抗疫国际合作，帮助发展中国家实现疫苗本地化生产，支持对发展中国家豁免疫苗知识产权，种种举措都是中国践行多边主义和持续扩大对外开放承诺的体现。”肯尼亚南南合作智库负责人恩德戈格瓦说。

泰国企业一直视进博会为推动出口贸易的重要平台，本届进博会共吸引了约40家泰国企业参展。“中国作为全球第二大经济体，重视对外开放政策落实，向国际社会展现了负责任、守信誉的大国形象。”泰国中华总商会主席纳隆萨评价说：“中国是拉动全球经济增长的重要引擎。”

“开放的中国为世界带来更多合作机遇”

开放是当代中国的鲜明标识。加入世界贸易组织以来，中国不断扩大开放，激活了中国发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水。

中国加入世贸组织后第二年，德国特种玻璃制造商肖特抓住机遇，成功进入中国市场，目前在江苏和浙江都设有大规模生产加工中心。“19年来，我们得到中国政府的政策支持，也深深受益于中国市场的蓬勃发展。”肖特中国区总经理陈巍表示。

在首届进博会上，印度尼西亚快消食品企业迈大集团成功推出饼干系列产品。迈大集团中国区副总经理杨光表示：“开放的中国为世界带来更多合作机遇。这次我们带来了火山咖啡，希望能再次赢得中国消费者青睐。”

在多年服务中国市场的过程中，安永会计师事务所深刻感受到中国营商环境持续优化。“这为我们在中国的高质量可持续发展提供了政策支持和充足信心。”安永大中华区首席执行官及全球管理委员会成员陈凯表示。

“近年来，中国持续打造市场化、法治化和国际化营商环境，深化国际经济合作，为建设开放型世界经济作出巨大贡献。”韩国中国经营研究所所长朴胜赞表示：“中国扩大高水平开放对中国和世界都至关重要。中国是去年全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，为推动世界经济复苏提供了强劲动力。”

“展现了中国作为负责任大国的担当”

在德国西门子全球执行副总裁肖松看来，进博会体现了中国支持多边贸易体制、推动发展自由贸易的一贯立场，是中国推动建设开放型世界经济、支持经济全球化的实际行动，将为推动世界经济复苏提供强劲动力。

塞尔维亚企业每年都积极参加进博会，将其视为促进本国出口的重要平台。塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨表示：“习近平主席强调‘四个坚定不移’，展现了中国作为负责任大国的担当。随着中国不断扩大开放，塞尔维亚对华出口潜力将得到更多释放。”

日本佳能（中国）有限公司副总裁中岛浩司表示，“四个坚定不移”让外资企业看到中国同世界共享市场机遇、推动经济全球化的决心，也为外资企业进一步投资中国市场注入更强信心。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒表示：“中国始终奉行和维护多边主义，以开放包容的态度与世界共创美好未来。习近平主席所阐述的‘三个不会变’和‘四个坚定不移’，坚定了各国参与中国开放事业的信心。”

“从广交会到东博会，从服贸会到进博会，中国向世界持续释放合作共赢的强烈信号。”纳隆萨表示：“中国强调将坚定不移维护真正的多边主义，彰显了与世界共创美好未来的胸怀与担当。”

（本报北京、约翰内斯堡、曼谷、首尔、罗马11月6日电 记者俞懿春、白紫微、颜欢、杨迅、孟祥麟、闫韫明、孙广勇、刘慧、马菲、韩硕）

《 人民日报 》（ 2021年11月07日 02 版）

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