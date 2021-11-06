新华社北京11月6日电（国际观察）中国申请加入《数字经济伙伴关系协定》彰显开放与远见

新华社记者

11月1日，中国正式申请加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）。多国专家分析指出，数字经济在经济生活中的重要性日益凸显，中国较早申请加入这一全球首个数字经济伙伴关系协定的决定富有远见，彰显了中方参与制定全球经济规则的开放姿态，有利于中国在数字经济领域提升竞争力和影响力。

DEPA是个啥？

DEPA由新加坡、智利、新西兰于2020年6月共同签署，2021年1月生效。协定涵盖商业和贸易便利化、数据问题、新兴趋势和技术、创新与数字经济、中小企业合作等16个模块，对国际数字经济活动和交流提出了比较全面的规则安排。

新西兰大洋洲数字金融交易集团主席、新西兰路易艾黎基金会主席彭杭颖平指出，DEPA是一个“活”的开放式协定，向所有符合标准的世界贸易组织成员开放。除中国外，韩国已递交了加入DEPA的申请，加拿大也表达了意愿。

智利SEK大学管理系主任、经济学家安德烈斯·雷沃列多说，数字变革是目前国际贸易中的重要现实，DEPA是全球首个数字经济伙伴关系协定，或许未来关于电子商务和数字经济的多边和全球规则将基于此协定构建成形，其发展前景值得期待。

数字经济势不可挡

彭杭颖平说，数字经济是经济全球化的产物，而今全球已经进入数字经济时代，数字经济正在改变各个行业的商业模式。亚太经合组织经济体领导人在7月16日发表的声明中明确指出在促进数据流动、加强数字交易中消费者和商业信任方面开展合作的重要性。

新加坡国立大学商业大数据分析中心联席主任庞严说，数字经济在经济生活中的作用越来越重要。数据和技术创新是数字经济最重要的两个支柱，通过数据和技术创新融合，可以创造出很多新的商业模式、服务模式和经济模式。

他指出，无论是金融服务还是贸易服务，第三产业的大部分基本服务在不久的将来都会数字化。数字化在农业和制造业等产业中也发挥着越来越重要的作用，成为很多公司的核心竞争力。

提升中国影响力

雷沃列多认为，中国申请加入DEPA以及此前申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），表现出中国希望参与构建国际贸易新规则的决心。

庞严指出，从全球数字经济竞争格局来看，中国较早申请加入全球第一个数字经济伙伴关系协定，有助于中国在数字经济时代保持和增强自身竞争力。同时，作为全球第二大经济体的中国正式申请加入该协定，这大大提升了数字经济在全球的关注度，相信在不久的将来会有更多国家加入。

彭杭颖平说，中国申请加入DEPA，是中国扩大高水平对外开放的又一举措，有利于提升全球影响力，也有利于亚太地区数字经济领域交流合作和共赢发展。她期待中国同行为全球数字经济发展和网络空间治理贡献中国方案。（执笔记者：高路；参与记者：张笑然、尹南、王丽丽、卢怀谦）

(责编：郝江震、袁勃)