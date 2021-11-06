新华网雅加达11月6日电（记者汪奥娜）东盟基金会与华为近日在2021年亚太创新日——数字人才峰会上签署谅解备忘录，旨在通过“东盟未来种子”项目合作弥补东盟国家的数字人才差距。华为宣布，未来5年将投入5000万美元帮助亚太国家培养50万数字人才。

图为东盟基金会首席执行官杨美燕和印尼华为副总裁杨江涛出席签约仪式。（主办方供图）

据悉，此次峰会汇聚亚太地区政策决策者、国际组织、行业领袖、学术界代表等，分享建设可持续数字人才生态的解决方案，致力于加强合作、培养亚太地区的数字人才。

东盟副秘书长罗伯特·马修斯·迈克尔·泰恩表示，2021年数字人才峰会旨在讨论和解决东盟对ICT数字人才的需求。

华为高级副总裁兼董事陈黎芳在开幕致辞中说，人才培养和基础设施建设将促进亚洲数字经济发展。华为愿意尽己所能，携手各方伙伴，共同打造利于人才发展的生态平台，鼓励创新。

据介绍，此次东盟基金会与华为东盟学院签署了谅解备忘录，将合作开展“东盟未来种子”项目，提高东盟十个成员国青年的数字能力，助力青年们在数字经济时代茁壮成长。

东盟基金会首席执行官杨美燕说，与华为的合作是东盟的一个里程碑，即从私营部门引入坚定的合作伙伴，为东盟的青年发展作出贡献。”

据了解，华为的“未来种子”项目已在亚太15个国家和地区推行，90多所高校的5000余名学生从中受益。自2019年启动的“华为东盟学院”已率先覆盖印度尼西亚、马来西亚、泰国、柬埔寨等国家，为当地培训了超过13万人次数字人才，未来将在更多亚太国家拓展。

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