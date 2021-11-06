新华社北京11月6日电 韩国最大在野党国民力量党5日选举前检察总长尹锡悦为总统候选人，他将在明年举行的总统选举中与现任总统文在寅的热门“接班人”、执政党共同民主党总统候选人李在明展开对决。

两人现阶段支持率不相上下，韩国媒体预计这场“朝野对决”将相当激烈。

国民力量党5日在首尔举行党员大会，公布总统候选人选举结果。4名参选人中，尹锡悦以47.85%的得票率排名第一。另外三名候选人议员洪准杓、前议员刘承旼和济州道知事元喜龙承认败选。

尹锡悦胜选后发表演讲说：“与其说是喜悦，我更多地感受到自己肩负着改变现政权的责任和使命。”

尹锡悦现年60岁，主打“反文在寅”牌。他凭借调查前总统李明博受贿案时的突出表现，获得文在寅赏识，被提拔到检察总长位置。后来，检方调查执政党阵营多名要员，他因此与总统府青瓦台和共同民主党交恶。今年早些时候，尹锡悦加入国民力量党。

他的主要竞争对手李在明现年56岁，曾任京畿道知事。李在明曾在2017年总统选举党内竞选时与文在寅激烈交锋，被视为党内“反文派”。他上月当选总统候选人后，与文在寅在青瓦台会面，意在打破“不和”传闻。

李在明近期卷入一起贪腐案，案件持续发酵，成为韩国近期最热门话题之一。尹锡悦在胜选演讲中“炮轰”李在明，称自己“存在的意义”就是根除腐败、改变韩国政治体系。

李在明则对尹锡悦当选总统候选人表示祝贺。他说，希望两人不要搞政治斗争，而是展开“善意竞争”，重点讨论如何让国家更有希望、人民生活更加幸福。

韩国总统选举定于明年3月9日举行。除尹锡悦和李在明外，正义党候选人沈相奵和国民之党候选人安哲秀也已加入角逐。

韩国多家民调机构一项最新联合民调显示，上述4人中，尹锡悦以35%的支持率排名第一，李在明以30%的支持率排名第二。安哲秀和沈相奵所获支持率分别为7%和6%。这项民调误差率为正负3.1个百分点，可信度为95%。（张旌）

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