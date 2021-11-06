新华社日内瓦11月6日电（记者陈斌杰 陈俊侠）世界贸易组织副总干事张向晨日前在日内瓦接受新华社记者采访时表示，中国国际进口博览会为全球搭建了一个良好的平台，在促进国际贸易方面发挥积极作用。

张向晨表示，进博会已成为一个非常好的国际公共产品，在促进国际贸易和贸易政策交流方面发挥积极作用。中国举办进博会，鼓励各国企业向中国出口，欢迎大家进入中国市场，体现了中国一贯的开放政策。

他说，在经济全球化遭遇逆流、贸易保护主义甚嚣尘上的情况下，中国这一举措起到了巨大作用。

世贸组织发言人基思·罗克韦尔在接受新华社记者采访时表示, 世贸组织关注在上海举办的进博会，曾派代表参加两届进博会。今年，世贸组织向进博会组委会发去了中国加入世贸组织20周年、世贸组织第12届部长级会议等主题的照片集和视频资料。

罗克韦尔说，中国举办进博会，有助于全球各国企业开拓中国市场，向中国客户和合作伙伴展示产品，洽谈合作，“这是一件非常好的事情，（进博会）是一个开放性的倡议”。

罗克韦尔还表示，举办进博会也有助于中国结识新朋友，获得新想法，接触新产品、新服务，了解世界不同地区。“总而言之，这是一个非常好的举措。”

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