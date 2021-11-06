新华社布鲁塞尔11月5日电（记者林浩 李骥志）欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇5日发表声明说，在“北爱尔兰议定书”实施问题上未见英国方面的诚意，敦促英国政府真诚与欧盟接触。

谢夫乔维奇5日与英国国务大臣戴维·弗罗斯特就“北爱尔兰议定书”实施问题在布鲁塞尔举行会谈。谢夫乔维奇会后发表声明指出，欧盟一直与英国在“北爱尔兰议定书”实施问题上密切接触，提议简化海关流程等，但直至今日，仍未见英国方面的任何举动。如果欧盟与英国就“北爱尔兰议定书”重新谈判将会导致北爱尔兰局势不稳定，并严重影响欧盟与英国关系。

“北爱尔兰议定书”是英国“脱欧”协议的一部分。今年以来，英国和欧盟都承认议定书的实施存在问题。英国一直抱怨议定书太僵化，严重干扰北爱地区贸易并加剧政治不稳定。弗罗斯特10月12日在葡萄牙首都里斯本发表演讲时说，议定书是“英国和欧盟之间不信任的最大根源”，必须做出“重大改变”。

作为对英方立场的回应，欧盟10月13日发布对“北爱尔兰议定书”的修改建议，包括通过削减海关手续、简化认证和减少边检来促进大不列颠岛与北爱尔兰之间的货物流通。欧盟还同意修改自身规则以保证北爱地区药品供应不间断。自欧盟发布修改建议后，英欧双方已举行了三次会议，但均未能达成共识。欧盟与英国将于11月12日在伦敦再次就“北爱尔兰议定书”实施问题举行会谈。

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