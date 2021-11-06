人民网上海11月5日电 （记者符园园）“进博会是一个全球重量级的商业展会，不仅为巴西企业提供了在中国市场展示自己的良好平台，也为其寻找全球新客户提供了绝佳机会。”连续四年负责组织巴西企业参加中国国际进口博览会的巴西出口投资促进局负责人日前在接受人民网书面采访时表示，“多年来，中国一直是巴西最大的贸易伙伴，巴西企业希望能为中国消费者提供更多的优质产品。”

第四届中国国际进口博览会上的巴西展台。人民网记者 符园园摄

第四届中国国际进口博览会于11月5日至10日在上海举行。巴西出口投资促进局携手16家巴西企业、机构参展，带来了肉类、饮料、天然食品（蜂蜜、坚果）、乳制品等当地特色。

受新冠疫情影响，参展工作面临着诸多挑战。巴西出口投资促进局新闻官保拉?沙维斯告诉人民网记者，多数巴西企业都委托在中国的代表参展，而对于无法亲临现场参展的企业，除了推荐“云参展”方式，巴西出口投资促进局也会将企业寄送的样品或产品目录放置于展区内，尽力为企业参展提供必要、全面的支持。

中国有着巨大的市场，优势显而易见。巴西出口投资促进局认为，要想扩大巴西产品在中国的知名度，不仅要积极参加进博会等各类展会，也要加大对产品推广的投入，像各类商超的试吃活动，以及社交媒体上的宣传等等，提高潜在客户对产品和品牌的兴趣。

数据显示，今年前9个月，中巴两国贸易额突破1000亿美元大关。超过去年全年贸易总额，创历史新高。“可以预见，巴西和中国之间的经贸往来仍将持续上扬。我们希望进博会能够越办越大，吸引更多的巴西出口商进入中国市场。”沙维斯表示。

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