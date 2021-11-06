人民网约翰内斯堡11月5日电 （记者王磊）当地时间11月4日，南非旅游部2021年“中文+南非导游”培训结业典礼在南非阿哈科帕农酒店顺利举行。

此次培训由南非旅游部主办，副总司长玛迪通基·塞瓦巴在结业典礼上发表贺辞，并向培训项目合作方中国文化和国际教育交流中心孔子课堂表示感谢。她表示，“希望导游学员们用学到的知识服务于南非旅游业。”

培训承办方中国中心孔子课堂合作单位南京财经大学国际处处长刘琴也在结业典礼上向师生们送去祝贺。她说，新冠肺炎疫情给国际合作与交流带来了巨大挑战，但中国、南非两国依旧保持密切联系，各领域合作成果显著。作为孔子课堂的中方合作院校，南京财经大学将始终坚持国际化发展战略，高度重视高等教育对外开放和国际中文教育事业，将继续大力支持孔子课堂的发展。刘琴老师还邀请南非导游们在疫情之后到南京财经大学参观，鼓励他们为传承中国、南非间友谊做出更多贡献。

结业典礼上，本期培训表现最为突出的导游学员张可龙作为优秀学员代表用中英文发表了培训感言。南非旅游部副总司长玛迪通基·塞瓦巴与孔子课堂中方院长戴文红、陆志雷一起为学员们颁发结业证书。随后，中方教师们与南非导游学员一起展示了此次培训的成果，为大家献上一场精彩的才艺表演。

据悉，本期培训共持续六周。因疫情原因主要为线上教学。培训内容包括汉语言HSK1课程、中国文化课程及定制化“中文+南非导游”专业用语课程，及相关实践课程。

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