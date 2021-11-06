新华社塞尔维亚波扎雷瓦茨11月5日电（记者石中玉）由中国山东高速集团承建的塞尔维亚“多瑙走廊”快速路项目5日在塞东部城市波扎雷瓦茨举行开工仪式，塞尔维亚总统武契奇、中国驻塞大使陈波等出席开工仪式。

11月5日，在塞尔维亚东部城市波扎雷瓦茨，塞尔维亚总统武契奇（中左）出席中企承建的“多瑙走廊”项目开工仪式。新华社发（王韡摄）

武契奇在致辞中向中国企业表示感谢。他说，中国企业在塞尔维亚承建很多基础设施项目，中国企业的施工质量有目共睹。“多瑙走廊”项目是塞尔维亚东部交通网络的一部分，建成后将使塞东部与贝尔格莱德等塞主要城市相连接，有助于东部城市吸引更多投资和游客，“这对塞尔维亚东部的发展至关重要”。

陈波表示，“多瑙走廊”项目的开工是中塞基础设施领域合作的又一成果，相信塞东部将因此吸引更多投资和游客，并将变得更加美丽。

11月5日，在塞尔维亚东部城市波扎雷瓦茨，塞尔维亚总统武契奇（中左）听取中企承建的“多瑙走廊”项目介绍。新华社发（王韡摄）

“多瑙走廊”项目是连接塞尔维亚波扎雷瓦茨-大格拉迪什泰-戈卢巴茨的一条快速路，全长约68公里，双向四车道，设计时速100公里。工程预计于2024年11月完工。

(责编：艾雯、燕勐)