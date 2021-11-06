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伊拉克首都“绿区”遭示威者冲击致2人死亡

2021年11月06日09:20 | 来源：新华网
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新华社巴格达11月5日电（记者张淼）伊拉克首都巴格达市中心“绿区”5日遭数百名示威者冲击，示威者与伊安全部队人员发生冲突，造成2名示威者死亡，另有数十人不同程度受伤。

一名不愿具名的伊拉克内政部官员在接受新华社记者采访时说，数百名不满国民议会选举结果的政党支持者当天聚集在“绿区”外举行示威抗议活动，伊安全部队人员封锁“绿区”入口，并在解放广场等区域高度戒备。当晚，示威者试图闯入“绿区”，并与安全部队人员发生冲突，后者使用了催泪瓦斯等驱散人群。

伊拉克总理卡迪米当天发表声明，要求对冲突进行调查，呼吁各政治派别保持冷静并诉诸对话，同时呼吁示威者以非暴力方式和平行使权利。

伊拉克10月10日举行新一届国民议会选举。初步计票结果显示，什叶派宗教领袖萨德尔领导的“萨德尔运动”获得73个席位，位居首位。与什叶派民兵武装关系紧密的“法塔赫联盟”席位大幅减少，但拒绝接受选举结果，其支持者在“绿区”附近举行抗议示威活动。

“绿区”位于巴格达市中心，是伊拉克政府机构以及美国和英国驻伊大使馆所在地。针对“绿区”的暴力袭击事件时有发生。

(责编：艾雯、燕勐)

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