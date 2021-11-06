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罗马尼亚累计新冠死亡病例超5万例

2021年11月06日09:17 | 来源：新华网
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新华社布加勒斯特11月5日电（记者林惠芬）罗马尼亚官方5日公布的新冠疫情数据显示，过去24小时该国新增确诊病例8268例，累计确诊1693532例；新增死亡病例483例，累计死亡超过5万例，达50087例。

数据显示，罗马尼亚新冠死亡病例数近期持续增加，最近7天新增死亡病例3176例。此外，该国现有新冠重症病例1877例，新冠重症床位使用率已经饱和。在重症病例数居高不下的情况下，预计该国新冠死亡病例数将继续上升。

根据罗官方统计，该国新冠死亡病例中92%没有接种新冠疫苗。截至5日，罗马尼亚约1930万人口中仅723.5万人已接种至少一剂疫苗，接种率不足38%，大幅低于欧盟平均水平。专家认为，新冠疫苗接种率低是罗马尼亚再次遭受疫情冲击的主要原因。

由于疫情好转，罗马尼亚今年5月开始解除宵禁和户外强制戴口罩等措施。鉴于当前新一波疫情冲击，罗马尼亚于10月25日开始实施为期一个月的疫情防控新举措，包括重新要求在室外公共场所戴口罩，实施宵禁，进入超市、购物中心等营业场所及公共机构时须出示“新冠通行证”等。

(责编：艾雯、燕勐)

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