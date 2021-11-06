新华社赫尔辛基11月6日电（记者陈静）芬兰阿尔托大学商学院教授卡尔·费日前在接受新华社记者书面采访时表示，中国扩大对外开放成果显著，中国国际进口博览会是中国优化营商环境的重大举措。

卡尔·费告诉记者，第四届进博会“令人印象深刻”。中国努力帮外国企业的产品和服务拓展中国市场。

本届进博会上，中国再次发出坚决反对单边主义和保护主义的声音。对此，卡尔·费表示，希望更多国家“以中国为榜样”。

商务部数据显示，中国“入世”时货物进口关税为15.3%，承诺“入世”后降到9.8%。目前，中国进口关税总水平只有7.4%，低于所有发展中成员，接近发达成员水平。卡尔·费赞赏中国取得的成就，认为这可以为其他国家提供学习经验。

谈及芬兰和中国的合作前景，他指出，两国优势互补，合作机会很多，尤其是在环保领域。芬兰在创新环境技术方面处于世界领先地位，双方具有合作潜力。

在谈到2022年北京冬奥会时，卡尔·费说，冬季运动将成为芬中合作新的增长点。越来越多中国人希望参与体育活动，追求健康生活，而芬兰在冬季运动方面水平领先，两国在该领域存在许多合作商机。

(责编：艾雯、燕勐)