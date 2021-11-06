本报记者 徐佩玉

11月5日，第四届中国国际进口博览会如约而至。58个国家和3个国际组织参加国家展，来自127个国家和地区的近3000家参展商亮相企业展——第四年，这块“进”字招牌更响亮了。

汇五洲佳品，聚四海宾朋。首款新冠肺炎口服药、最新款氢能源超级赛车、世界上最大的连衣裙……一大批新产品、新技术、新服务在“四叶草”展馆内闪亮登场，进博魅力持续释放。

更新鲜——

“全球首发”展现进博魅力

进博会上最值得看的，就是各种“全球首发、中国首展”的新展品。

默沙东和里奇巴克生物医药公司合作开发的在研抗病毒口服药物，对轻度或中度新冠肺炎患者开展的Ⅲ期临床试验期中结果显示，该药物可将轻度至中度症状新冠患者的住院或死亡风险降低约50%。11月4日，英国药品与保健品管理局宣布，已批准该药物用于特定新冠患者，成为全球面世的首款抗新冠口服药物。

第三年参加进博会的波士顿科学一口气带来6款获得“医药界诺贝尔奖”盖伦奖或盖伦奖提名的创新产品。既有全球房颤治疗领域唯一已上市的脉冲电场消融系统FARAPULSE的亚洲首秀，也有全球首款治疗良性前列腺增生的水蒸气热疗消融系统Rezūm。

不少像波士顿科学这样的老朋友，今年都带来了新成果——

连续4年参展的德国卡赫携八大全球首发新品亮相本届进博会。其中，第三代AI智能清洁机器人KIRA搭载了全球首创多重感知系统，包括视觉识别、激光雷达导航以及微波传感系统，多重感知融合AI算法，使得该机器人更智能也更安全，能够适应各种场景。

第二年参展的商业决策信息和分析服务机构邓白氏，今年带来了全球首发的“全球数智供应链解决方案”，助力企业实现供应链全链条可视化、管控多级供应链潜在风险、提升供应链弹性、打造兼具经济性和安全性的供应链。邓白氏中国区总裁吴广宇表示：“邓白氏将进一步持续利用全球数据优势，通过多场景的企业服务，协助客户实现数字化转型。”

今年，又增加了不少新朋友——

全球骨科医疗产品制造巨头史赛克携全球独家的关节手术机器人Mako首次参加进博会。单踝关节置换、全膝关节置换、全髋关节置换手术都可以在Mako的辅助下完成，帮助患者早日康复。

卡瓦集团是全球领先的口腔设备与耗材研发制造企业，今年是其独立运营后首次参加进博会。亚洲首秀的X-Guide三维动态种植导航仪被称作口腔种植手术的GPS，可在手术中实时获得精准的影像视图，无需事先取得牙齿模型，即可进行微创手术。据介绍，相比徒手种植，其精准性可提升11倍。

新朋老友汇聚一堂，进博会变身全球首秀场。

更绿色——

技术创新拥抱低碳生活

最新款氢能源超级赛车，用废料回收打造的展台，“零碳工厂”方案……绿色低碳是本届进博会一大看点，全球企业积极助力“碳中和”，带来了多款“零碳”新品。

进博会“老面孔”西门子首次设立零碳展区，集中展示助力产业绿色低碳发展的全面解决方案。在这里，有基于区块链技术的“碳足迹可信精算与追溯解决方案”，利用在能源管理、工业边缘计算、网络安全与区块链等领域的先进技术，帮助企业精准计算与追踪产品在工厂生产制造过程中的碳排放数据，并在保证数据不被篡改的情况下实现各级供应商相关数据的透明化集成与分享。目前，该解决方案已在西门子成都数字化工厂实施。

今年“首秀”进博会的德国化工巨头科思创的展台别具一格——完全运用工业生产废料回收再生制造的聚碳酸酯板材搭建而成，尽可能减少了原材料及搭建带来的二氧化碳排放，以体现“共创低碳未来”的愿景。

科思创有关负责人介绍，本届进博会上展出了亚太首发的汽车座椅，背板采用聚碳酸酯碳纤维复合材料制成，与传统铝合金材质的汽车座椅相比，机械强度更高、重量更轻，椅背厚度减薄2厘米，不仅使汽车内部空间得到释放，也减少了碳足迹。

在面积超1.5万平方米的“能源低碳及环保技术专区”，以“双碳”为主线，参展商覆盖传统能源、新能源、新材料、电力电工、水处理、大气治理及综合治理等全球知名企业。

另一边的汽车展区里，不少车企也带来了绿色展品。

法国米其林的Mission H24赛车由氢能源驱动，同时搭载包含46%可持续材料的米其林新款赛车轮胎，只排放水蒸气，是名副其实的“绿色零排放”赛车。现代汽车集团带来的氢动智能无人运输车，搭载了现代汽车集团最新的氢燃料电池系统，充满氢气时续航里程可超过1000公里，将引领物流运输真正走向零碳排放时代。德国伟巴斯特带来了新一代可开启太阳能全景天窗，在太阳能理想的条件下，每年可以为车辆增加续航里程达2000公里……一个个技术创新拥抱低碳生活的案例在“四叶草”里呈现。

更未来——

“黑科技”令人目不暇接

世界上最大的连衣裙，长啥样？

走近消费品展区，一件飘浮在空中的红色连衣裙格外吸睛。这是一件蕴含“黑科技”的时尚单品——用一根毛线织出来的3D巨型针织裙。优衣库有关负责人介绍，这条全球首发的3D巨型连衣裙，能够360度贴合人体曲线，展现了优衣库一线成型的3D针织工艺。

骑自行车产生的能量能驱动一台打印机吗？

技术装备展区里，爱普生向观众现场揭秘：通过一台连着发电机的自行车，借助骑行所产生的能量，让应用了冷印技术的喷墨打印机轻松工作。现场工作人员介绍：“爱普生打印机的功率很低，即使是功率较大的批量生产商用打印机，也不过54瓦，用一辆或两辆自行车骑行产生的电压，就能轻松驱动打印机工作。”

每年进博会上，各种“黑科技”机器人都是备受关注的网红。今年也不例外。

欧姆龙的FORPHEUS乒乓球教练机器人，一直是进博会的明星展品。今年，第六代乒乓球教练机器人学会了“双打”，可以同时应对2位球手的挑战。现场工作人员介绍，该机器人搭载了多个欧姆龙工业自动化设备，如工业用摄像头、传感器、工业机器人等，是机器人帮助释放人类潜能和创造力的最好回答。

打完球，再来杯咖啡提提神。连续3年参展的“COFE+机器人现磨咖啡”是一款全智能无人咖啡亭，通过手机下单后，仅需50秒，一杯醇香的现磨咖啡就新鲜出炉了。除了更快，“COFE+机器人现磨咖啡”对不同场景的适配性也更好，可以实时显示温度、湿度和空气指数，定时高温消毒和全程自动化清洁。

在ABB展台，机器人模仿书法家蘸墨后，写下了一个刚劲有力的“福”字。现场工作人员介绍，ABB YuMi人工智能书法学习互动工作站集成了ABB双臂协作机器人YuMi、视觉惯性里程计同步定位技术和AI图像技术，实现了机器人学习并模仿用户书法笔迹。这一方案拓展到工业生产中，可适用于机器人粗打磨、抛光等应用场景，缩短调试周期、减少人工成本，满足当前产品快速迭代、产线快速切换的新要求。

一件件新展品引人好奇，一张张老面孔令人感到亲切。进博会举办到第四届，其国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用不断显现，已成为全球企业争相参与的盛会。帷幕拉开，进博魅力等你来发现！

(责编：艾雯、杨牧)