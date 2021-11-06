本报记者 邱海峰

在国家会展中心（上海），第四届进博会食品及农产品展区、医疗器械及医药保健展区展前供需对接会的工作人员在介绍一台测序仪展品。

新华社记者 方 喆摄

奔走于中国和叙利亚间的中国姑娘董晶岩，带领众多叙利亚小企业“抱团”参加进博会。图为董晶岩在展示叙利亚特色商品。

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来自巴基斯坦的哈比从事中巴贸易，今年他准备带着巴基斯坦的盐灯参加第四届进博会，开辟新市场。图为哈比（右）在向顾客讲解盐灯的制作过程。

新华社记者 方 喆摄

今年适逢中国加入世界贸易组织（WTO）20周年。入世20年来，中国全面履行加入承诺，大幅开放市场，提供更多公共产品，在对外开放中展现了大国担当。作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会成功举办了三届，如今迎来第四届，已成为全球共享的国际公共产品，是世界观察中国、分享发展机遇的重要窗口，也是中国重信守诺、开放不止步的生动写照。金秋时节，黄浦江畔，国家会展中心（上海）再次成为全球焦点。第四届中国国际进口博览会如期举办，宛如“四叶草”的展馆内，五洲交汇，宾朋云集，各国客商共赴东方之约，共享中国机遇。

信守承诺，扩大开放

第三届进博会上，拜耳全球首个α粒子靶向治疗药物多菲戈?第一次在中国“亮相”。走出进博会，展品变商品，多菲戈?今年正式在中国上市，开始用于前列腺癌治疗。

第四次参加进博会，拜耳中国首席财务官史蒂夫对这些年中国扩大开放政策感受颇深：“从2018年起，中国推出对进口抗癌药实施零关税并鼓励创新药进口等一系列措施，之后的这几年里，拜耳处方药有10多款创新药物在中国获批上市。”

大幅削减抗癌药关税，是中国入世20年来不断降低关税的缩影。正式成为WTO成员后，中国全面履行货物降税承诺，早在2010年就已全部履行完毕，关税总水平由2001年的15.3%降到9.8%，降幅达36%。

履行WTO承诺的同时，中国持续推出新举措。从首届进博会前夕将汽车整车关税由最高25%降到15%、汽车零部件关税降至6%，到第三届进博会对展期内销售的合理数量的进口展品免征进口关税、进口环节增值税和消费税，再到今年对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率……如今，中国进口关税总水平已降至7.4%，低于发展中成员的平均水平，接近发达成员水平。

回望过去20年，中国不仅仅是降关税：显著削减非关税壁垒，全部取消进口配额、进口许可证和特定招标等非关税措施；广泛开放服务市场，目前已开放近120个分部门；推进外商投资备案制，持续缩减外资准入负面清单；主动加强知识产权保护，重新组建国家知识产权局，设立知识产权法院……

一步步开放，一次次努力，赢得国际社会高度认可。

作为连续四届参与进博会的跨国企业，乐高集团高级副总裁、中国区总经理黄国强表示，近几年，中国在保护外商投资企业知识产权方面推出了许多举措，这坚定了乐高在中国市场发展的决心。“公司在前几届进博会上亮相的产品市场反响热烈，比如基于中国传统文化元素创作的乐高悟空小侠系列，不仅在全球热卖，动画片也在美国、英国、加拿大等地上线。今年，我们还将在进博会期间带来新品首发。”黄国强说。

发展自己，造福世界

巴基斯坦盐灯、智利果味利口酒、瑞士巧克力、墨西哥龙舌兰酒、土耳其冰激淋……百年南京路上，“进博商品集市”人头攒动，游客们忙着在这里“买买买”，感受来自“四叶草”的热情。

上海市商务委副主任周岚介绍，遍布上海的56个进口博览会“6天+365天”常年展示交易服务平台，累计引入进博会展品近18万种，涉及展商共1390家，累计进口商品达1464.7亿元。

在进博会等开放平台助力下，中国对外贸易屡创新高。2020年，中国货物贸易总额超32万亿元，其中进口在全球所占份额从2001年的3.8%增长至11.5%，是全球第二大进口国。据世贸组织最新数据，今年上半年，中国进口国际市场份额进一步提升至12%。

发展自己，也造福世界。中国奉行互利共赢的开放战略，积极推动共建“一带一路”，举办进博会、服贸会、消博会等国际盛会，积极参与世界贸易组织改革，支持多边贸易体制，增进了全球福祉，促进了共同繁荣。入世20年来，中国经济总量增长了超9倍，在世界经济中所占比重升至17%以上，对全球经济增长的年均贡献率接近30%。

“中国是全球规模最大、最有活力的家电市场之一，也是博西家电在全球最重要的市场之一。”回顾参加前三届进博会的成绩，进博会“四届老友”、博西家用电器集团大中华区总裁唐善达介绍，此前公司在进博会上推出的不少新品都获得了消费者青睐，例如干衣机这一品类去年营收增长了59%。“我们相信，中国坚持扩大开放将为包括博西家电在内的跨国企业带来更多发展机遇。”唐善达说。

不止大企业，更多全球中小企业加快拓展中国商机。今年进博会上，除了美国、日本、德国等发达国家之外，还有更多“一带一路”沿线国家和最不发达国家，其中90家来自33个最不发达国家的企业参展。

“最不发达国家的中小企业走出去很难，而进博会搭建了一个合适的舞台，帮助这些企业提升自身竞争力。”原联合国和世界贸易组织的合设机构国际贸易中心执行主任阿兰查·冈萨雷斯说。

各国大合唱，未来更精彩

携手世贸组织走过20个年头，站在新起点上，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

如期举办第四届进博会，就是最好的例证——

展览规模再扩大。本届进博会上，企业展总展览面积进一步扩容，达到36.6万平方米。来自127个国家和地区的近3000家参展商与会，世界500强和行业龙头企业参展回头率超过80%，数量均超上届。全球三大拍卖行、三大时尚高端消费品集团、四大粮商、十大汽车集团、十大工业电气企业、十大医疗器械企业、十大化妆品企业等悉数参展。展台特装比例连续三届提升，达到96%。

新鲜元素齐亮相。首次在服务贸易展区设立文物艺术品专区，英国、西班牙等11个国家和地区的20家境外机构申报文物艺术品178件；设立能源低碳及环保技术、生物医药、智慧出行、绿色智能家电及家居等新专区，同时在装备、医疗、汽车展区试点设立创新孵化专区；氢燃料电池汽车、“零碳工厂”方案、关节外科手术机器人等新技术新产品集中首发……更“新”的进博会魅力十足。

高端论坛促共赢。今年进博会期间举行的虹桥国际经济论坛主题为“百年变局下的世界经济：后疫情时代全球经济合作”。除主论坛，将举办“中国加入世贸组织二十周年：互利共赢共创未来”高层论坛。此外，还有12场分论坛聚焦绿色发展、数字经济等前沿议题，为构建人类命运共同体发出“虹桥声音”。

“前三届进博会的成功举办以及第四届进博会的如期到来，充分展现了中国持续扩大开放、营造良好营商环境的决心与行动。今年第四次参会，施耐德电气将展示‘零碳城市’有关理念和实践。”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正说，“尽管新冠肺炎疫情带来一些不确定性，施耐德电气仍长期看好中国市场。中国推进的新一轮高水平对外开放举措充分展示了中国经济的包容性，让我们看到更多与中国合作伙伴携手、创新、共赢的机会。”

本届进博会，日本美妆巨头资生堂的展览面积较第一届翻了近1倍，期间将推出多款全球首秀、中国首发新品。资生堂集团总裁兼首席执行官鱼谷雅彦表示：“我们在进博会上亮相资生堂前沿科技、首秀新品，期望能够借此机会持续提升资生堂在中国市场的影响力，同时让我们的企业战略、理念、产品和科技等，借助中国市场的引领力传递至全球。”

怀揣期许，相约第四届进博会。11月5日-10日，6天时间里，新老朋友欢聚一堂，逛展、咨询、洽谈、签约，共同感受中国扩大开放的强劲脉动，一场场热闹非凡的“各国大合唱”已向人们走来。

(责编：艾雯、杨牧)