本报记者 王 珂 常 钦 韩 鑫 罗珊珊

图①：第四届进博会开展首日，观众在医疗器械及医药保健展区了解营养品。

本报记者 蒋雨师摄

图②：11月5日，观众在技术装备展区能源低碳及环保技术专区参观。

本报记者 蒋雨师摄

图③：11月5日，在消费品展区，宜家家居展示可循环、可回收的家居产品。

本报记者 刘 慧摄

图④：11月5日，在医疗器械及医药保健展区，工作人员操作展示三维动态种植导航仪。

人民网记者 翁奇羽摄



汇五洲佳品，聚四海宾朋。总展览面积进一步扩容、参展国别和企业数均超上届、大量全球首发首展产品亮相……第四届中国国际进口博览会开展首日，来自127个国家和地区的近3000家参展商满怀期待和热情，加强合作、共享机遇。

图⑥：11月4日，德国卡赫第三代AI智能清洁机器人亮相消费品展区。

本报记者 刘涓溪摄

规模更大 结构更优

走进食品及农产品展区，一阵香气迎面扑来。在哈萨克斯坦国家展台，哈萨克族小伙弹起的冬不拉曲声悠扬，引得不少观众驻足停留。一名帅气的小伙热情地端上民族特色糖果、百花蜂蜜，许多观众排起长队等待品尝。

“今年我们有20多家企业参展，主要展出肉类、面粉、饮料、油脂和乳制品等农副产品。”展台负责人力富功说，这些企业在本届进博会上有望签订大量合同和出口协议。以乳制品为例，金骆驼集团市场经理石丽达介绍，哈萨克斯坦拥有优质骆驼奶源，本届进博会上该集团全新推出罐装脱脂驼奶，目前已有不少客商前来洽谈。“进博会为‘一带一路’沿线国家提供了很好的展示平台，我们今年在中国市场的销量有望翻番。”

本届进博会企业展展区结构进一步优化，总展览面积扩容，达到36.6万平方米。除美国、日本、德国等发达国家外，更多“一带一路”沿线国家、中东欧国家参展。此外还有90家来自33个最不发达国家的企业参展，将大量独具特色的当地产品引进中国市场的同时，也让更多不发达国家共享中国发展机遇。

加速、拉升、左转、降速……在霍尼韦尔的“热爱飞行”展区，可以亲身体验驾驶飞机的体验飞行模拟器引来不少观众驻足。“很荣幸能够连续4年参加进博会。我们将继续借助进博会与中国客户并肩共进。”霍尼韦尔（中国）有限公司总裁林世伟说。

在食品及农产品展区的达能展台，一款“全球首发”固体饮料吸引了不少观众的目光。走近细看，这款饮料分为早中晚3款，包装盒上“早7、午2、晚9”3组文字标注了冲饮的时间。达能大中华区及大洋洲区域总裁谢伟博说，中国市场潜力巨大、消费升级趋势明显，我们将以中国市场为重心，借助进博会溢出效应，创新推出更多产品和服务。

质量更好 水平更高

在爱普生展台，一个绿色互动小实验吸引不少采购商围观：通过一台连接发电机的自行车，借助骑行所产生的能量，就能驱动现场使用了冷印技术的喷墨打印机，轻松完成复印工作，节能又环保。

本届进博会，爱普生带来了绿色可持续发展、工业自动化升级、文化创新传承等三大板块40余个解决方案近80款产品。“进博会的举办不仅为企业发展提供了广阔的空间，也释放了共享中国大市场的积极信号，让我们对中国市场充满信心。”爱普生（中国）有限公司总裁深石明宏说。

世界500强和行业龙头企业参展回头率超过80%，参展数量超过上届；全球三大拍卖行、三大时尚高端消费品集团、四大粮商、十大汽车集团、十大工业电气企业、十大医疗器械企业、十大化妆品企业等悉数参展，大量新品首发；展台特装比例连续3届提升，达到96%……本届进博会展商展品质量更好、展示水平更高。

连续4次参加进博会的药企赛诺菲，带来了特应性皮炎产品——达必妥（度普利尤单抗注射液）。得益于进博会的溢出效应，达必妥于2020年6月首次在中国获批上市，比原计划提前2年。赛诺菲健赞中国区总经理谢丽娟说：“我们见证了中国对医疗创新的大力推动，鼓舞着我们将全球更多创新药加快引入中国。”

展区设置更前沿更专业

行走在本届进博会场馆，记者有一个明显的感受，那就是展区设置更加前沿，专业化程度更高。聚焦国内发展需要，本届进博会创新展示题材，设置能源低碳及环保技术、创新孵化等13个专区，连接优质供给资源和市场迫切需求。在参展商联盟框架下成立医疗器械、智慧出行及新能源等14个专业委员会，搭建政企对话与行业交流平台，服务国家和地方经济发展。

11月5日，国家能源集团在进博会上现场集中签约，总金额超18亿美元，同比增长49.6%，采购品类和采购金额再创新高。国家能源集团总经理刘国跃表示，将联手全球领先的能源技术公司，在高效天然气与燃氢轮机、风光储一体化能源、绿色氢能等方面共同推动绿色清洁能源高质量发展。

在德国罗德施密特直升机公司展台，两架直升机吸引不少人排队试坐，其中一款绿色的共轴双旋翼直升机格外抢眼。记者了解到，这是该企业首次亮相进博会，目前正在浙江丽水落地建设直升机制造中心。展区负责人张云翔说，中国具备完善、高效的制造业产业链，同时也有潜力巨大的市场需求，公司将借助进博会这一平台，努力提供更优质的产品。

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《 人民日报 》（ 2021年11月06日 07 版）

(责编：艾雯、杨牧)