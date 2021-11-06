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第四届虹桥国际经济论坛“中国现代化与世界新机遇”分论坛在上海举行

黄坤明出席并致辞

2021年11月06日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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新华社北京11月5日电  第四届虹桥国际经济论坛“中国现代化与世界新机遇”分论坛5日在上海举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明通过视频方式出席并致辞。

黄坤明指出，习近平主席在第四届中国国际进口博览会开幕式上发表重要讲话，阐明了中国继续推进高水平对外开放、促进世界经济复苏的立场和主张，彰显了中国同各国一道共建开放型世界经济、走向更加美好未来的信念和行动。

黄坤明强调，在追求现代化、实现强国富民的艰辛历程中，中国共产党领导人民不懈探索、接力奋斗，创造了中国式现代化新道路、人类文明新形态。中国现代化进程是与世界同发展、共进步的历程，中国将秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，在互利合作、增进包容、交流互鉴、和平和睦中与世界共享机遇、共促发展，以现代化建设新成果为世界作出更大贡献。智库和媒体应积极传播合作共赢理念，凝聚联动发展共识，厚植信任友谊，为更好探索现代化道路、推动构建人类命运共同体贡献真知灼见。

分论坛由国务院新闻办主办，中国国际经济交流中心、中央广播电视总台CGTN、当代中国与世界研究院、中国人民大学重阳金融研究院、全球化智库承办，上海市新闻办协办，来自40多个国家近200名中外嘉宾线上线下参会。

《 人民日报 》（ 2021年11月06日 03 版）

(责编：艾雯、杨牧)

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