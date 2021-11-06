本报评论员

“我们要把握经济全球化发展大势，支持世界各国扩大开放，反对单边主义、保护主义，推动人类走向更加美好的未来。”11月4日晚，习近平主席以视频方式出席第四届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲，深入分析世界发展大势，回顾中国加入世界贸易组织20年来的历史进程，指出“加入世界贸易组织以来，中国不断扩大开放，激活了中国发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水”，郑重宣示中国将坚定不移维护真正的多边主义、坚定不移同世界共享市场机遇、坚定不移推动高水平开放、坚定不移维护世界共同利益，赢得与会嘉宾广泛认同，引发国际社会热烈反响。

当前，世界百年变局和世纪疫情交织，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，不稳定性不确定性显著上升。同时，世界多极化趋势没有根本改变，经济全球化展现出新的韧性，各国人民对和平发展的期盼更加殷切，对公平正义的呼声更加强烈，对合作共赢的追求更加坚定。人类社会再次面临何去何从的历史当口，是敌视对立还是相互尊重？是封闭脱钩还是开放合作？是零和博弈还是互利共赢？选择就在我们手中，责任就在我们肩上。应该深刻认识到，过去数十年，经济全球化对世界经济发展作出了重要贡献，已成为不可逆转的时代潮流。实践充分证明，经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，是人类社会发展必经之路。只要我们从人类共同利益出发，把握经济全球化发展大势，让经济全球化进程更有活力、更加包容、更可持续，就一定能让不同国家、不同阶层、不同人群共享经济全球化的好处。

有关研究表明，10年来“世界开放指数”不断下滑，全球开放共识弱化，这值得高度关注。应当看到，尽管经济全球化遇到一些回头浪，但世界退不回彼此封闭孤立的状态，更不可能被人为割裂，开放合作仍然是历史潮流，互利共赢依然是人心所向。尽管新冠肺炎疫情给全球发展蒙上阴影，但从历史上看，不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。当今时代，各国经济彼此依存，利益交融前所未有，迫切需要在开放中创造机遇，在合作中破解难题。任何关起门来搞建设的想法，任何拒人于千里之外的做法，任何搞唯我独尊、赢者通吃的企图，都是逆历史潮流而动的！在经济全球化时代，开放融通是不可阻挡的历史趋势，人为“筑墙”“脱钩”违背经济规律和市场规则，损人不利己。还要看到，人类社会发展史就是一部不断战胜各种挑战和困难的历史，新冠肺炎疫情不会是人类面临的最后一次危机，必须做好迎接更多全球性挑战的准备。我们要坚定信心、增强勇气、携起手来，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放，推动构建人类命运共同体。

习近平主席深刻指出：“一个国家、一个民族要振兴，就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。”开放是发展进步的必由之路，也是促进疫后经济复苏的关键。各国只有开放包容、互联互通，才能相互助力、互利共赢。我们要坚持开放合作，助力世界经济平稳复苏，推动建设开放型世界经济，不搞歧视性、排他性规则和体系，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定畅通，促进贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。我们不能回避经济全球化带来的挑战，必须直面贫富差距、发展鸿沟等重大问题，处理好政府和市场、公平和效率、增长和分配、技术和就业的关系，使发展既平衡又充分，发展成果公平惠及不同国家、不同阶层、不同人群。多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。在国际上搞“小圈子”“新冷战”，排斥、威胁、恐吓他人，动不动就搞脱钩、断供、制裁，人为造成相互隔离甚至隔绝，只能把世界推向分裂甚至对抗。我们要秉持人类命运共同体理念，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，摆脱意识形态偏见，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，最大程度增强合作机制、理念、政策的开放性和包容性，共同维护世界和平稳定。

回顾历史，开放合作是增强国际经贸活力的重要动力。立足当今，开放合作是推动世界经济稳定复苏的现实要求。放眼未来，开放合作是促进人类社会不断进步的时代要求。世界各国把握经济全球化发展大势，始终站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，同舟共济、共克时艰，就一定能共建开放型世界经济，共创人类更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2021年11月06日 02 版）

(责编：艾雯、杨牧)