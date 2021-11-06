新华社北京11月5日电 国家主席习近平11月5日同新西兰总理阿德恩通电话。

习近平强调，中新双方共同努力，跨越政治、历史、文化差异，两国合作创造了多项“第一”。明年是中新建交50周年。双方应该总结成功经验，加强战略沟通，“不畏浮云遮望眼”，坚持开放包容、求同存异，深化务实合作，妥善处理分歧，推动中新全面战略伙伴关系继续健康稳定发展，更好造福两国人民。

习近平指出，双方应该发挥互补优势，扩大经贸合作，维护产业链供应链稳定。中方欢迎新方参与高质量共建“一带一路”，愿同新方拓展疫苗研发、环境保护、清洁能源、食品安全、科技教育等领域合作，让两国人民有更多获得感。双方要发扬“路易·艾黎精神”，鼓励青年人加强交流，增进两国人民了解和友谊。双方应该维护和践行真正的多边主义，携手促进区域经济一体化发展。

习近平强调，中方支持新方担任2021年亚太经合组织会议东道主，愿同各方一道努力，推动亚太经合组织领导人非正式会议取得积极成果，为亚太地区抗击新冠肺炎疫情、推动经济复苏、促进地区发展繁荣、构建亚太命运共同体注入新动力。

阿德恩表示，感谢中方对新方担任亚太经合组织会议东道主工作的支持，期待习近平主席下周参加亚太经合组织领导人非正式会议，为合作应对新冠肺炎疫情、推动亚太合作、促进地区经济开放包容增长提出真知灼见。

阿德恩表示，对新方而言，新中关系是最重要的双边关系之一。双方合作广泛深入、互补互惠。新方企业积极参加第四届中国国际进口博览会，希望深化两国经贸合作。新方坚定奉行一个中国政策，赞赏中方为应对气候变化、保护生物多样性作出的努力和贡献。新方愿同中方加强战略沟通，深化各领域合作，加强人文交流，办好明年庆祝新中建交50周年活动。新方坚信，北京冬奥会将取得圆满成功。

《 人民日报 》（ 2021年11月06日 01 版）

(责编：艾雯、杨牧)