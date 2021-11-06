本报记者 林子涵

据《华盛顿邮报》消息，美国执法部门2021财年（2020年10月1日至2021年9月30日）在美国与墨西哥边境拘留非法移民约170万人，达历史峰值，凸显本届美国政府在处理非法移民事务上的无力与尴尬。

因强制驱逐海地移民等事件，本届美国政府受到国际国内尖锐批评。联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪称，美国没有评估和筛选难民的庇护需求就直接加以驱逐，可能违反国际准则。

制造人道危机

美国海关及边境保卫局数据显示，2012年至2020年财政年度，美墨边境年均逮捕人数约54万人，而2021财年逮捕人数是该平均数的3倍多。墨西哥、海地、委内瑞拉等中美洲、南美洲国家是移民主要来源地。

英国广播公司称，2021财年拘留的人中，有14.5万无人陪伴的儿童，这一数字也创历史纪录。截至10月22日，仍有近1.1万名儿童被拘留，“孩子们在帐篷里面对的是性虐待、疫情、虱子爆发、生的食物和沙尘暴”。

据美国有线电视新闻网报道，2021财年，美墨边境移民死亡人数达557人，创下1998年来的最高纪录，且真实的死亡人数可能更多。

今年9月，美国边境执法人员骑马围捕海地难民的照片在网上疯传。美国广播公司称，当时，约1.5万名海地难民在得克萨斯州边境小镇德尔里奥的一座桥下扎营。难民们蹚水寻找物资并睡在肮脏的环境中，构成人道主义危机。

党派斗争作祟

在非法移民问题上，拜登领导的民主党政府和特朗普领导的共和党政府态度大相径庭，效果却并无二致。

据《华尔街日报》报道，2018年4月起，上届美国政府对非法移民实施“零容忍”政策，导致数千名儿童与父母强制分离。没有措施追踪儿童的位置、确保日后家庭团聚。一些儿童患有疾病或出现营养不良、中暑等情况，也几乎没有得到任何医疗救治。

英国广播公司称，拜登上任后批评上届政府“残忍”，承诺实施“更人道”的政策。近日，美国司法部、国土安全部及卫生部正在考虑向每个遭受分离的移民家庭支付近100万美元的赔偿款。然而一些共和党人则批评称，巨额赔偿计划会加剧边境危机。

据美国广播公司报道，本届美国政府执政后，非法越境人数大幅增加，边境管理部门措手不及，导致安置营内人员过度拥挤的情况再次上演。在疫情严峻的2月，管理部门甚至让500多名儿童挤在标定容纳32人的帐篷内。如今，拜登政府的边境计划已从充满希望变成乱作一团。

复旦大学马克思主义学院副研究员张春满对本报记者表示，美国民主、共和两党出于选举需要，对移民问题的处理时而强硬、时而宽松，这种“钟摆态度”导致美国一直在对外释放混乱的政策信号。移民在美国强硬政策下人数锐减，在宽松政策下便长途跋涉、大量涌向美墨边境，为两党飘忽不定的说辞所左右。

“近年来，美国政府在移民问题上全是失分表现，没有得分。两党从没有真正把移民利益纳入考虑范围，最终使移民利益成为美国党派斗争的牺牲品。”张春满说。

或将愈演愈烈

《华盛顿邮报》称，美国政府近期有计划恢复饱受争议的“留在墨西哥”政策。该政策在2019年1月后实施的两年间，造成约6.8万名移民滞留墨西哥境内。

“边境城市的管理能力、基础设施及各项资源不足，人口负载有限。美国把移民大量驱使到墨西哥一侧，最直接的影响就是给墨西哥政府和边境城市与社区造成极大压力。”张春满表示，“此时若美国政府再借口疫情影响等对移民实施拦截，就等于断了移民进入美国的路。”

据美国全国广播公司报道，美国国土安全部部长近日宣布，美国将允许完全接种新冠疫苗的合法旅行者通过加拿大和墨西哥的陆地边境进入美国。该政策不适用于无证移民，导致9月抵达得克萨斯州边境的近 3万名海地人被排除在政策外。

张春满指出，美国边境的非法移民问题由来已久，但数十年得不到彻底解决，原因就在于美国始终缺乏稳定的政策力量和明晰的长期路线图。出现突发情况时，政府往往出台临时性的手段应对，治标不治本，反而可能导致更大矛盾。

“边境问题处理妥善与否，对美国形象、美墨关系、边境与境内非法移民问题都会造成影响。”张春满说,“但在当前党争加剧的背景下，现行的过时移民政策体系难以得到系统性改革，未来非法移民问题注定会愈演愈烈。”

(责编：袁勃、郝江震)