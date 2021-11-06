□ 李嘉宝

高抬右臂举向斜前方——这个极具纳粹色彩的动作，竟在21世纪的今天，堂而皇之地出现在某日本政客的政治宣传活动中，何其荒诞！

从日媒报道来看，这位名叫樱井周的立宪民主党政客，主动将相关视频和照片发在自己的社交平台上，意在为众议院选举造势。画面中，他本人及其支持者一同摆出了类似“纳粹礼”的动作。场面触目惊心，舆论一片哗然。

上世纪30年代，日德等法西斯国家悍然发动第二次世界大战，给人类带来一场无比惨痛的浩劫。以政治家自居的樱井周难道患上了“历史失忆症”？为何会用一个臭名昭著的法西斯符号为自己拉票？就连日本网友都看不下去了，批评他要么“无可救药”，要么“无知浅薄”。

答案恐怕没有这么简单。樱井周之流背后，是日本政坛持续刮起的阵阵妖风：军国主义沉渣泛起，法西斯主义的幽灵还在作祟。

从新任日本首相岸田文雄近期的一系列动作中，不难看出这一迹象。10月，岸田文雄先是在所谓“秋季例行大祭”期间，以“日本首相”之名向靖国神社供奉祭品，再次在历史问题上踩踏红线。随后，日本执政党自民党首次在其竞选纲领中列入一项政策，意在将日本国防预算翻一番，使之达到国内生产总值的2%。近日，岸田文雄与美国总统拜登会面，双方确认加强日美同盟，重申实现所谓“自由开放的印太地区”。据共同社报道，岸田文雄还透露有意修改《宪法》，草案涉及新设紧急事项、把自卫队写入《宪法》第九条等。在对华关系上，岸田文雄在接受媒体采访时叫嚣，将对华采取“毅然”措施，“不会对中国退让”。

当前，日本疫情形势依然严峻，经济陷入疲软，急需调整政策，改善民生福祉，促进复苏发展。然而，岸田文雄甫一上台，便忙不迭地继承前任政府的负面政治遗产——在历史问题上大开倒车，挑战国际正义和人类良知；在极度敏感的军费问题上不知悬崖勒马，继续突破日本宣称的“专守防卫”需求；在对外关系上抱牢美国的“反华”战车，持续在印太地区兴风作浪……

近几年，受日本政治右倾化与美国印太战略的影响，日本内外政策在邪路上狂飙，暴露出危险的军国主义倾向。尤其是菅义伟内阁主政一年多来，日本加大与美战略捆绑，成为破坏地区和平安全的不稳定之源。从与美方举行“2+2”会谈对中国内政指手画脚，到参与美日澳印“四方安全对话”机制搅浑印太局势，再到疯狂渲染中国“军事威胁”、单方面决定将福岛核污水排放入海等，日本的所作所为使其与多个亚洲近邻关系陷入僵冷。

历史是最好的教科书。90年前，日本军国主义分子企图以战争手段称霸亚洲乃至全球，成为全世界爱好和平人民的敌人，被永远钉在历史的耻辱柱上。二战结束后，以联合国为代表的现代国际关系新秩序应运而生，给世界格局带来了深远影响，和平与发展逐渐成为时代主题。今天，当百年变局叠加世纪疫情、国际社会直面“二战后最严峻的挑战”之时，一些日本右翼政客唯恐天下不乱，公然挑动对抗和冲突，无疑是对历史的背叛，是对现有国际秩序和国际规则的挑衅。对此，国际社会须高度警惕。

多年来，日本一直想甩掉“二战战败国”的政治包袱，争取与经济地位相匹配的政治大国地位。只是，走错了路，包袱注定难以甩掉，甚至会压垮自己。若日本依然放不下军国主义的邪念，妄想恢复昔日“大日本帝国”的“荣光”，执意再次踏上穷兵黩武的老路，只会搬起石头砸自己的脚。

(责编：袁勃、郝江震)