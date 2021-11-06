本报记者 严 瑜

8月26日，日本东京一处新冠疫苗接种点，人们排起长队。

新华社/美联

自日本首相岸田文雄上台以来，其对华政策一直是外界关注的焦点。日本《朝日新闻》刊文称，日本一方面要“牵制”中国，一方面又看到中国是日本的最大贸易对象，究竟以何种态度面对中国，是历届政府绞尽脑汁的难题。

此前很长一段时间，日本政府热衷于对华搞“政冷经热”。但这条老路能走得长久吗？岸田政府在制定对华政策时，还需对此有所反思。

对华政策“政经撕裂”

日本《读卖新闻》近日报道称，随着日本众议院选举落下帷幕，日本首相岸田文雄正式进入自己的外交日程。自其上台以来，国际舆论一直关注这位日本新首相的对华政策倾向。

在10月8日的施政演说中，岸田文雄曾表示，要跟中国保持对话，在各种共同面临的议题上开展合作。但他同时称，日本将与共享“普世价值”的国家合作，对华坚持应有的主张。而在此前自民党总裁选举期间，他曾声称要把“应对中国”当成首要任务。

上台以来，岸田政府的不少言行引发外界对中日关系的担忧。10月17日，岸田文雄以“日本首相”的名义向靖国神社供奉祭品。此外，他表示计划对《国家安全保障战略》进行修改，并探讨发展对敌导弹基地先发制人打击能力等。但谈及对华经贸合作，岸田文雄话锋一转，称中国是日本的邻国，也是最大的贸易对象国，双方应开展各种民间交流。

中国海关总署统计数据显示，2021年1月至9月，中日贸易进出口总值为1.78万亿元人民币，同比增长11.2%。中国继续保持日本第一大贸易伙伴国地位。

有分析指出，在钓鱼岛、台海、人权、军事、安全等问题上，岸田政府展现出抗衡中国的姿态，但日本的经济高度依赖中国市场，双方产业链交织，这导致岸田政府在对华政策上面临“政经撕裂”的局面。

《朝日新闻》近日刊文称，岸田文雄曾担任日本外相4年多，对中日关系的起起伏伏有着深切感受。2013年12月，时任日本首相安倍晋三参拜靖国神社，令中日关系降至冰点。2014年8月，岸田文雄在缅甸的东盟外长系列会议上同中国外长王毅进行了“非正式接触”，之后中日关系逐步得到恢复。尽管安倍在二度上台之初加强“对华牵制”，但最终迫于经济界的压力，将对华方针由竞争转为合作。前任首相菅义伟上台之后，与拜登政府统一步调，介入台海问题，使日本的对华外交再次陷入停滞。

如今的岸田政府，到底是“牵制中国”，还是重视维持日本的经济技术实力？《朝日新闻》文章认为，日本政府部门间需要加强合作，并与经济界等领域加强沟通。

“一边倒”得不到认同

“中日关系‘政冷经热’的状态是从日本前首相小泉纯一郎执政期间开始的。当时，小泉政府连续多年参拜靖国神社，使中日政治关系降到低谷。但与此同时，中日两国贸易仍在增长，经济合作持续深化。”外交学院国际关系研究所教授周永生在接受本报记者采访时分析称，近年来，中日经贸关系基本保持相对稳定的发展态势。

2018年至2020年，中日双边贸易总额连续3年超过3000亿美元，显示出高度的稳定性。

不过，周永生指出，值得注意的是，近年来中日两国经贸合作并未出现明显亮点，这与双方政治上的冷淡不无关系。“安倍政府后期，中日关系出现明显改善，双边经贸合作一度火热，中日第三方市场合作向前推进。然而，菅义伟政府上台之后，处处对华强硬，跟着美国制约中国，甚至在钓鱼岛、台海、涉疆、涉港等问题上窜在前头，试图引导美国同中国对抗，导致双边经贸关系处于平淡状态。”周永生说。

中国社科院日本研究所研究员吕耀东在接受本报采访时也认为，中日关系出现“政冷经热”局面是日本对华政策导致的结果。“日本政府违背中日四个政治文件精神，一方面想在政治上遏制中国，另一方面想在经济上从中国获利，采取了一种对中日关系及地区和平稳定发展都极不负责任的态度。”

不少外媒认为，岸田政府可能延续其前任的外交政策，加强与盟友美国的关系。岸田文雄11月2日与美国总统拜登举行首次会晤，声称双方确认强化日美同盟，重申推进所谓“自由开放的印太”。

俄罗斯卫星通讯社引述分析称，岸田文雄出任日本首相伊始，就公开表态支持由美国主导的美日印澳“四方安全对话”机制和美英澳军事同盟。基于此，指望其在短期内采取大胆举措改善中日关系并不现实。

对此，日本学者仓田彻尖锐地提醒“永田町的主人”，切不可在台湾、西藏、新疆甚至香港问题上给中国找麻烦，要真正理解为什么中国政府的政策能得到中国人民拥护和执行，而日本政府的举措特别是“一边倒亲美”外交却得不到社会认同。“日本已习惯仰视欧美，对中国持否定态度，但这种观念越来越行不通了”。

“政冷经热”不可持续

对中日关系长期走不出“政冷经热”的僵局，日本国内充满担忧与批评的声音。

日本京都大学教授中西宽直言，日本对强大中国的“不适应症”已严重损害自身发展，从激化钓鱼岛问题的前首相野田佳彦，到奉行对华“竞争外交”的安倍晋三，日本政府活生生地将日中关系弄成“政冷经热”的怪现状，结果却是中国的发展不可阻挡，日本永远无法按照自己的意愿“规制”中国。

如今，岸田政府有意推行“新资本主义”措施，以期回应国内民众对经济增长的呼声。但有分析指出，“新资本主义”措施要落实，不仅需要相应物质条件配合，更需要各方重大利益协调。毕竟在拉动日本经济的三驾马车中，最能指望的恐怕还是“外贸”。而在这方面，岸田政府不能忽视与中国的合作。

“‘政冷经热’不符合中日关系发展大局，是不可持续的。政治关系和经济关系应该同步发展。如果仅仅想从经济上获利，却在政治上搞遏制和对立，这种便宜怎么可能永远占下去？！”吕耀东指出，中日两国比邻而居，地缘相近，往来便利，经贸领域存在充分互补。日本政府不应单方面破坏两国政治关系，最终给经贸关系以及中日整体关系造成非常不利的负面影响。

“2022年1月1日，RCEP协定将要生效。到时中日两国将第一次在地区自由贸易协定的框架之下进行贸易往来，关税有望下调，贸易壁垒也将突破，将进一步推动中日贸易额的提升。”周永生认为，中日经贸关系前景值得期待。但若日本政府将中国视作强化军力的目标，导致两国政治上互不信任、相互防范，那么推动经贸合作就面临困难。

近日，岸田文雄在接受媒体采访时表示，有意在担任自民党总裁期间实现修改《宪法》。他还称，计划在对《国家安全保障战略》进行修改时，写入发展日本自卫队对潜在敌人导弹基地实施先发制人打击能力内容。

对此，中国国防部新闻发言人回应称，日方借渲染炒作所谓“外部威胁”谋求自身军力扩张，有违日本“专守防卫”承诺，是非常错误和危险的。

“日本政府无论是渲染‘中国威胁论’，还是支持域外国家在东亚地区搞军事联盟、制造事端，都无益于中日关系发展与地区和平稳定。日本政府应当恪守中日四个政治文件精神，维护中日关系来之不易的大局，而不要妄想维持‘政冷经热’局面，在错误的路上一条道走到黑。”吕耀东说。

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