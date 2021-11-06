11月4日晚，国家主席习近平以视频方式出席第四届中国国际进口博览会开幕式并发表题为《让开放的春风温暖世界》的主旨演讲。习近平主席强调，中国将坚定不移维护真正的多边主义，坚定不移同世界共享市场机遇，坚定不移推动高水平开放，坚定不移维护世界共同利益。与会人士纷纷表示，中国展现了同世界各国同舟共济、共克时艰的诚意与担当，必将对世界凝聚发展共识、促进互利共赢产生重要影响，为共建开放型世界经济、构建人类命运共同体注入强劲动力。

“彰显同世界共享市场机遇的大国担当”

今年是中国加入世界贸易组织20周年。这20年，是中国深化改革、全面开放的20年，是中国把握机遇、迎接挑战的20年，是中国主动担责、造福世界的20年。

“进博会的举办再次向世界展示了中国开放的姿态、合作的诚意和包容的胸怀。”诺和诺德全球高级副总裁兼大中华区总裁周霞萍表示：“中国推动高水平开放、优化营商环境的一系列举措，彰显同世界共享市场机遇的大国担当。”

施华洛世奇财务行政部大中华区董事总经理卫华表示，我们见证了中国入世20年来不断扩大开放、改善外资营商环境的努力。中国的发展为世界提供了重要机遇，我们对未来同中国合作充满信心。

渣打银行（中国）有限公司总裁张晓蕾说，渣打银行是中国持续开放的参与者和受益者。进博会汇聚国内国际资源，与世界分享中国经验和市场机遇，为各国企业提供了最佳展示与合作平台。

武田制药全球高级副总裁单国洪说，中国入世20年来，市场不断开放，经济蓬勃发展，成为全球第二大经济体。今天，中国开放的大门越开越大，我们对中国的发展充满信心。

“习近平主席的主旨演讲令人倍感振奋！”辉瑞生物制药集团中国区总裁彭振科表示，将持续引入前沿的创新药物和医药解决方案，带来改变中国患者生活的医疗创新。

牙买加UBT公司执行董事刘伯阳表示，入世20年来，中国经济的快速发展和促进开放合作的诚意赢得众多外国企业的信任。

“习近平主席强调，中国将坚定不移推动高水平开放，这将有助于全球产业链、供应链稳定，让各方受益。”卡特彼勒全球副总裁陈其华说。

“为推动世界经济复苏、完善全球治理指明方向”

习近平主席强调，我们要把握经济全球化发展大势，支持世界各国扩大开放，反对单边主义、保护主义，推动人类走向更加美好的未来。

南非驻华大使谢胜文表示：“习近平主席的主旨演讲有利于团结各国共克时艰，为推动世界经济复苏、完善全球治理指明方向。”

淡水河谷首席执行官柏安铎表示，习近平主席的主旨演讲释放了中国将坚定不移推动高水平开放并注重扩大进口的积极信号，我们将不断扩大与中国在创新和低碳领域的合作，共享高质量发展成果。

以色列BIE集团中国区总裁伊万说，中国进一步缩减外资准入负面清单，为外资企业参与中国产业升级、促进世界经济发展创造了宝贵机会。

ABB（中国）有限公司董事长顾纯元表示，中国高度重视数字经济和绿色低碳发展，我们愿在数字化、工业互联网、人工智能及可持续发展领域与中方深化合作。

思爱普全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏表示，中国正同世界共享市场机遇。在第四届进博会上，我们将签署多项战略协议，与中国企业和各级政府合作共赢。

阿斯利康全球执行副总裁王磊表示，作为扎根中国的跨国企业，阿斯利康不仅要把好的产品和技术带到中国，也要让更多中国新技术和产品漂洋过海，惠及全球。

“凝聚‘众行者’的力与智，迈向更加美好未来”

“孤举者难起，众行者易趋。”当前，世界百年变局和世纪疫情交织，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流。各国人民更需要同舟共济、共克时艰。

哥伦比亚驻华大使路易斯·迭戈·蒙萨尔韦说，中国将更加注重扩大进口，这对哥伦比亚等发展中国家是重要的利好消息，有利于促进贸易平衡发展。

米其林集团中国区总裁、首席执行官伟书杰表示，当今世界面临气候变化、新冠肺炎疫情等全球性挑战，我们需要以更加开放的姿态开展对话、合作和创新。打造进博会这样的合作平台，有助于“凝聚‘众行者’的力与智，迈向更加美好未来”。

勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官高齐飞说，近年来，中国持续改善营商环境，采取的贸易便利化措施有目共睹。进博会已成为跨国企业观察中国开放的重要窗口，溢出效应显著。

资生堂中国区总裁藤原宪太郎表示，中国加快构建新发展格局，为外资企业提供了更全面、更便利、更优质的市场资源。

毕马威亚太区主席陶匡淳表示，作为中外合作的桥梁，进博会不仅促进了服务贸易的发展，也坚定了全球合作共赢的信心。

执大象，天下往。作为迄今世界上首个以进口为主题的国家级展会，进博会已经成为世界各国共商合作、共享机遇的重要平台，书写着中国与各方携手前行、互利共赢的新篇章，推动人类走向更加美好的未来。

（本报记者王云松、管克江、孟祥麟、杨迅、王迪、强薇、高石、颜欢、刘慧、李琰、俞懿春、刘融、肖新新、白紫微、暨佩娟、刘书文、田泓、王珂、申少铁、邱海峰、韩鑫、常钦、谢卫群）

《 人民日报 》（ 2021年11月06日 02 版）

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