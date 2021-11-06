新华社上海11月5日电 题：融入世界 互利共赢——聆听中国加入世界贸易组织20周年高层论坛的“开放强音”

新华社记者

第四届中国国际进口博览会的举办，恰逢中国加入世界贸易组织（WTO）20周年的重要节点。走过20年，加入世贸组织给中国和世界带来了哪些变化？新起点上，中国又将如何与世界进一步互动共振？5日，在第四届进博会期间举行的中国加入世界贸易组织20周年高层论坛上，中外嘉宾学者展开热议。

“里程碑”——谈及中国入世的意义，不少嘉宾选择了同一个词。

“中国入世是一个里程碑。”金砖国家新开发银行行长马可表示，从此，中国更充分地融入了世界经济，实现了发展奇迹。

在世界贸易组织总干事伊维拉看来，中国加入世贸组织具有历史性意义，是“具有分水岭意义的时刻”。“没有中国，世贸组织就无法称之为一个世界性的组织。”

从中国加入世贸组织签字仪式的签字笔，到《中国与世界贸易组织》白皮书；从呈现谈判历程的一张张图片，到展示中国重信守诺践行多边主义的一个个视频……进博会期间，中国加入世界贸易组织20周年专题展正在展出，生动呈现了入世后中国与世界同步交织、相互激荡的发展历程。

“那些记录着中国入世谈判历程的展品，展示了中国为加入WTO付出的努力，令我印象深刻。”南非驻华大使谢胜文说。

智利驻华大使路易斯·施密特对一些展品并不陌生。2011年，他就受邀参加了中国加入世贸组织10周年纪念活动。如今，中国已成为智利第一大贸易伙伴，在世贸组织中的作用也愈发重要。

入世改变了中国，也改变了世界。

伊维拉说，入世以来，中国采取了一系列开放举措，包括降低关税、开放服务业、取消非关税壁垒等。中国在世贸组织相关活动中发挥着更加积极的作用，乐于同世贸组织新成员分享经验，帮助其更好融入多边贸易体系。

“国内改革、外商投资、扩大市场准入等举措帮助中国在加入世贸组织后不到10年就成为世界最大货物出口国，中国的经济实力不断增强。这不仅推动中国自身发展，也造福了包括发展中国家和最不发达国家在内的诸多贸易伙伴。”世界银行常务副行长冯慧兰说。

如今，中国已站在推动高水平开放的新起点上。

“面对新冠肺炎疫情影响，中国是2020年全球唯一实现正增长的主要经济体。相信中国加快构建新发展格局，将为维护多边贸易体制提供更有力支持。”施密特说。

“展望未来，在建立更加强劲、包容、公平的多边贸易体制的过程中，中国的引领作用值得期待！”联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘说。（记者申铖、潘洁、马卓言、周蕊）

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