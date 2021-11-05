新华社巴黎11月5日电（记者唐霁）法国作家、记者马克西姆·维瓦斯等人4日晚在法国线上请愿网站上发起“停止妖魔化中国”请愿活动，呼吁公正地评价中国。

这项请愿活动在法国“我的观点”请愿网站上发起，截至5日上午，已有312位各国人士联名签署，目前请愿签名人数在不断上升。

该请愿书指出，维瓦斯两赴新疆考察完成的《维吾尔族假新闻的终结》一书于2020年底正式出版发行，作者以亲历和实证揭穿了西方媒体编织的关于新疆的谎言。此后，他又与法国工会活动家、作家让-皮埃尔·帕奇以及来自世界其他国家的学者共同出版了《开眼看中国》一书。

维瓦斯因此受到法国多个媒体和研究机构的诽谤和污蔑。维瓦斯在请愿书中指出，法国媒体之所以不能容忍他，仅仅是因为他发表了非仇华的、非种族主义的观点和真相。

该请愿书说，这些媒体的诽谤和攻击是对言论自由的攻击，也损害了记者的形象。请愿书呼吁：“请尊重中国，就像中国尊重我们一样。”

维瓦斯所著《维吾尔族假新闻的终结》一书，从专业记者角度揭露西方如何编织关于新疆的谎言。《开眼看中国》一书通过大量事实回应并澄清了西方社会在一些涉华问题上的误解和歪曲，致力于呈现一部以“真实中国”为主题的百科全书式作品。该书作者来自中国、法国、卢森堡、阿尔及利亚、斯里兰卡等国。

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