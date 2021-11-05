新华社达喀尔11月5日电（记者王子正）塞内加尔外交部4日举行中非合作论坛第八届部长级会议筹备情况吹风会，宣布中非合作论坛第八届部长级会议将于11月29日至30日在塞内加尔首都达喀尔举行。

塞内加尔外长艾莎塔、中国驻塞内加尔大使肖晗、非洲国家驻塞使节等出席了会议。

艾莎塔在会议上说，中非合作论坛第八届部长级会议的主题是“深化中非伙伴合作，促进可持续发展，构建新时代中非命运共同体”。会议将评估2018年中非合作论坛北京峰会后续成果落实和中非团结抗疫情况、规划未来三年及更长一段时间中非关系发展方向。

艾莎塔说，会议将通过四份文件，即《中非合作论坛第八届部长级会议达喀尔宣言》《中非合作论坛—达喀尔行动计划（2022-2024年）》《中非合作2035年愿景》以及《中非应对气候变化合作宣言》。她还宣布第七届中非企业家大会与本次会议同期举行。

艾莎塔说，非洲国家和中国应当为构建中非命运共同体而努力。塞内加尔将与非洲国家一起共同努力实现这一目标。

肖晗在会议上说，自2000年成立以来，中非合作论坛已成为中国与非洲开展集体对话的重要平台和务实合作的有效机制，对推进中非全面战略合作伙伴关系、加强中非各领域合作、增进中非人民福祉起到了重要作用，成为中国对非合作的一大品牌和国际对非合作与南南合作的一面旗帜。

他强调，疫情下中非双方坚持如期办会，体现了世界最大发展中国家和发展中国家最集中大陆的相互信任与支持，以及共同回答时代课题、因应世界变局的决心、勇气和担当。

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