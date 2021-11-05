新华社上海11月5日电（记者刘欢、许晓青、潘清）“罗氏针织致力于将传统工艺与文化艺术相结合，融入创新元素，打造个性化产品。”香港罗氏针织有限公司总经理何家和说，这是公司第一次参展进博会，希望通过这个国际化平台，提升品牌形象，拓展内地销路。

第四届中国国际进口博览会于11月5日至10日举行，港澳台企业参展踊跃。香港贸易发展局已连续四年组织香港企业参展进博会，持续向内地引入多元化的香港优质食品及服务。据了解，今年香港贸发局牵头组织了共57家香港企业参展，同比增加27%，而参展港企总数较去年持平。

香港冯氏集团已连续四年参展进博会，今年重点呈现在数字化转型与创新方面的探索成果。在展台现场，工作人员演示了如何利用分拣机器人提升运营自动化水平，有效解决电商多件单、大仓分拣和退货整理等难题，既帮助企业实现降本增效目标，又能更灵活地满足消费者需求。

冯氏集团中国区总裁冯裕津说，借助进博会的溢出效应，集团业务发展迅速，集团也通过这一平台结识了更多内地合作伙伴，并对内地消费市场的变化和需求有了更深刻的洞察。在“双循环”新发展格局下，冯氏集团希望凭借创新，帮助品牌和零售商加速实现数字化转型，以多元产品及服务改善民众生活。

连续四年设馆参展的香港旅游发展局，今年以光影霓虹营造视觉效果，以360度全景环幕为载体，展现香港精彩纷呈的旅游体验。香港旅发局中国内地区域总监鲁昭仪介绍，进博会是香港城市形象最佳的展示平台之一，希望观众通过参观展台和参与现场互动，更好感受香港城市魅力。

上海市台办提供的信息显示，第四届进博会共有35家台企参展，展位面积1595平方米，涵盖食品及农产品、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易、技术装备等领域。

主打高品质学习书桌椅的台湾康朴乐公司第二次亮相进博会，今年展区面积达150平方米，同比增加177%，共分为“成长”“伴读”“智能”三大主题空间。公司总监李满军告诉记者，借助进博会这个绝佳的展示平台，康朴乐结识了不少志同道合的行业伙伴，向全世界展示了研发团队的先进设计和独立物流配送中心的优质服务。

据澳门贸易投资促进局介绍，贸促局在进博会食品及农产品展区、服务贸易展区设置展馆，其中“食品及农产品展区—澳门及葡语国家食品饮品馆”面积600平方米，“服务贸易展区—葡语国家专业服务馆”面积60平方米，共组织46家从事澳门制造、澳门品牌、代理葡语国家食品及饮品和服务贸易的澳门企业参展。

连续四年参加进博会的澳门东望洋集团，这次带来了曲奇、鸡蛋卷和杏仁饼等主打产品。集团销售经理黎沃根说，好产品也需要宣传和曝光，我们希望充分用好进博会这一难得的平台，与更多内地商家展开合作，打开销路。“内地市场太大了，来了就会有收获！”

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