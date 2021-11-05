新华社上海11月5日电 题：“让开放的春风温暖世界”——习近平主席第四届进博会主旨演讲传递开放合作强音

新华社记者

金秋上海，浦江奔涌。进博会又一次如约而至，拥抱八方来客。

“让开放的春风温暖世界！”

新冠疫情起伏延宕，世界经济艰难复苏，国家主席习近平11月4日晚在第四届中国国际进口博览会开幕式上以视频方式发表的主旨演讲，让各方宾朋如沐春风。

“在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。”

总结历史、揭示规律、展望未来，习近平主席话语铿锵有力，向世界传递中国坚定扩大开放、携手世界合作共赢的时代强音。

三个“不会变”展现胸怀担当

“中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变。”

这是不变的东方之诺——

2018年11月，习近平主席在首届进博会上就郑重承诺：“中国真诚向各国开放市场，中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”

四年来，作为迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会，进博会人气越来越旺，中国的开放水平也越来越高。

“中国市场正在成为世界的市场，进博会如期举行让我们看到中国持续扩大开放的魄力和决心。”陶氏公司亚太区总裁彭睿思说，今年陶氏的展台面积是首次参展时的4倍，“我们已经报名2022年进博会。”

这是不变的中国担当——

“开放是当代中国的鲜明标识。”

“逆水行舟，不进则退。我们要把握经济全球化发展大势，支持世界各国扩大开放，反对单边主义、保护主义，推动人类走向更加美好的未来。”

……

统计显示，习近平主席四届进博会的主旨演讲中，“开放”一词出现了逾百次。

霜重色愈浓。百年变局和世纪疫情交织，越是艰难时刻，中国越要坚持扩大开放，携手世界共度时艰。东方之诺和主动作为给世界经济带来确定性和正能量。

施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正表示，中国扩大高水平开放，不仅将加快高质量发展，也将为世界经济复苏注入澎湃动力。

四个“坚定不移”彰显信心信念

坚定不移维护真正的多边主义、坚定不移同世界共享市场机遇、坚定不移推动高水平开放、坚定不移维护世界共同利益——

习近平主席主旨演讲中强调的四个“坚定不移”，宣示了中国顺应经济全球化大势，携手世界各国推动人类走向更美好未来的信心和行动。

“中国历来言必信、行必果。”演讲中，习近平主席话语坚定。

历史和实践早已证明，在开放方面，中国向来是行动派。

一份纪念弥足珍贵——

第四届进博会的举行，恰逢中国迎来加入世界贸易组织20周年。

在国家会展中心（上海）北厅，中国加入世界贸易组织20周年专题展以图文并茂的形式，生动展现20年来世界经济与中国的发展变化同步交织、相互激荡。

“加入世界贸易组织以来，中国不断扩大开放，激活了中国发展的澎湃春潮，也激活了世界经济的一池春水。”习近平主席在演讲中指出。

过去20年，中国全面履行入世承诺，关税总水平由15.3%降至7.4%，低于9.8%的入世承诺；中国中央政府清理法律法规2300多件，地方政府清理19万多件……

联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘说，加入世贸组织为中国经济发展带来巨大红利，中国履行入世承诺不仅助推国际多边经贸机制建设，也造福全球经济发展，这样的结果令人赞叹。

世贸组织总干事伊维拉说，中国在全球贸易中扮演重要角色，中国的支持和贡献对世贸组织改革发展至关重要。着眼长远，重振全球多边贸易体制，将造福世界各国人民。

“作为深度融入全球化浪潮的国家，中国在推进更高水平开放、更加积极参与国际新规则的过程中，能给发展中国家带来更多机遇，既是对中国负责，也是对世界负责。”对外经贸大学国际经济研究院教授竺彩华说。

一张清单落实有力——

前三届进博会上，中国每年宣布的扩大开放清单都是“干货满满”，并用实际行动兑现承诺。

今年进博会上，习近平主席提出了更多推动高水平开放的新举措，昭示“中国开放的大门只会越开越大”：

进一步缩减外资准入负面清单，有序扩大电信、医疗等服务业领域开放；修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，引导更多外资投向先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域，投向中国中西部和东北地区；出台自由贸易试验区跨境服务贸易负面清单……

毕马威中国及亚太区主席陶匡淳表示，当前，全球贸易投资大幅萎缩，作为外贸重要组成部分的服务贸易也遭受较大冲击。此次进博会亮出的中国开放新举措，必将为全球服务贸易发展创造新机遇，为全球经济复苏发展提振信心。

一个核心理念指引共创未来

哥伦比亚的咖啡、阿根廷的葡萄酒、波兰的智能起重机、日本的保健品……进博会上，各国参展企业带来看家好物，争相搭乘中国发展的“机遇快车”。

“孤举者难起，众行者易趋”——习近平主席用形象的话语，阐释了合作共赢才是人间正道的核心理念，宣示了中国持之以恒推动构建人类命运共同体、共创美好未来的决心。

“进博会是开放交流与合作的平台，是中国推动共建开放型世界经济、以实际行动促进全球多边贸易发展的体现，为在华外企共享中国开放机遇增添了信心。”西门子全球执行副总裁、西门子中国董事长肖松说。

这样的数据令人振奋——

首届进博会意向成交578.3亿美元，第二届为711.3亿美元，第三届达726.2亿美元，三年累计超过2000亿美元。

春华秋实，硕果累累。这背后是不容错过的超大市场，中国有14亿多人口和4亿以上中等收入群体，每年进口商品和服务约2.5万亿美元。

胸怀天下，立己达人。正是看到进博会上实实在在的“中国红利”，90家来自33个最不发达国家的企业选择参加今年的进博会，将蜂蜜、咖啡等商品推向中国市场。

赞比亚总统希奇莱马说，进博会搭建了重要平台，帮助赞比亚等发展中国家的企业走向全球市场。赞中经贸合作潜力巨大，希望以进博会为契机，将双边贸易关系推向更高水平。

全新的征程令人期待——

第四届进博会的举行，恰逢中国开局“十四五”，开启新征程。新起点上加快构建新发展格局，需要中国更大力度推进更高水平开放，畅通国内国际双循环，在复杂变局下重塑国际竞争与合作新优势，为世界经济发展做出更大贡献。

增设进口贸易促进创新示范区，优化跨境电商零售进口商品清单，推进边民互市贸易进口商品落地加工，增加自周边国家进口；积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》《数字经济伙伴关系协定》；支持疫苗等关键医疗物资在全球范围内公平分配和贸易畅通……

“中国愿同各国一道，共建开放型世界经济，让开放的春风温暖世界！”习近平主席的讲话赢得满堂掌声。（记者肖春飞、韩洁、何欣荣、高敬、申铖、叶昊鸣、周蕊）

(责编：崔译戈、杨牧)