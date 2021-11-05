人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

专访：进博会有助于提振世界经济复苏信心

——访美国伊利诺伊理工大学教授图尔克

2021年11月05日21:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社芝加哥11月5日电 专访：进博会有助于提振世界经济复苏信心——访美国伊利诺伊理工大学教授图尔克

　　新华社记者徐静

　　美国伊利诺伊理工大学教授哈伊里·图尔克日前在芝加哥接受新华社记者专访时表示，近年来一些国家设置贸易壁垒，企图利用国际贸易体系达到非经济目标。在此环境下，中国举办国际进口博览会是受欢迎的积极举措，有助于逆转这一趋势，提振世界经济复苏信心。

　　受新冠疫情影响，2020年全球经济经历一定程度衰退。今年3月以来，世界经济不但面临通胀风险，也面临滞胀风险，给许多国家特别是发展中国家带来严峻挑战。图尔克认为，进博会能帮助这些受影响国家提振士气，增强它们对未来的信心。

　　图尔克认为，任何国家，无论贫富，都能从中国市场获益。他说，受疫情影响，许多发展中国家国内生产总值增速下降，主要产品和原材料出口价格下跌，进博会对它们来说尤其重要。

　　图尔克说，中国中等收入群体不断壮大。随着中国消费增加，中国对世界经济的贡献率还将提高。

　　图尔克说，除了进博会，中国还采取了许多其他开放措施，如提出共建“一带一路”倡议，以及给其他国家提供新冠疫苗。

　　“任何国家想繁荣兴旺都需要同中国做生意。”图尔克强调。

(责编：崔译戈、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部