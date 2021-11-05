新华社芝加哥11月5日电 专访：进博会有助于提振世界经济复苏信心——访美国伊利诺伊理工大学教授图尔克

新华社记者徐静

美国伊利诺伊理工大学教授哈伊里·图尔克日前在芝加哥接受新华社记者专访时表示，近年来一些国家设置贸易壁垒，企图利用国际贸易体系达到非经济目标。在此环境下，中国举办国际进口博览会是受欢迎的积极举措，有助于逆转这一趋势，提振世界经济复苏信心。

受新冠疫情影响，2020年全球经济经历一定程度衰退。今年3月以来，世界经济不但面临通胀风险，也面临滞胀风险，给许多国家特别是发展中国家带来严峻挑战。图尔克认为，进博会能帮助这些受影响国家提振士气，增强它们对未来的信心。

图尔克认为，任何国家，无论贫富，都能从中国市场获益。他说，受疫情影响，许多发展中国家国内生产总值增速下降，主要产品和原材料出口价格下跌，进博会对它们来说尤其重要。

图尔克说，中国中等收入群体不断壮大。随着中国消费增加，中国对世界经济的贡献率还将提高。

图尔克说，除了进博会，中国还采取了许多其他开放措施，如提出共建“一带一路”倡议，以及给其他国家提供新冠疫苗。

“任何国家想繁荣兴旺都需要同中国做生意。”图尔克强调。

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