新华社北京11月5日电（国际观察）俄白联盟国家建设取得突破意义几何

新华社记者孙萍

俄罗斯总统普京与白俄罗斯总统卢卡申科4日在俄白联盟国家最高国务委员会视频会议上签署落实联盟国家一体化法令，批准涉及两国28个行业的一体化计划。

专家认为，法令的签署意味着俄白两国在建设联盟国家的道路上前进了一大步。俄白加深捆绑无疑有利于两国联合抵御西方干涉渗透，也有利于各自经济社会稳定发展。

联盟国家建设取得突破

根据俄总统网站发布的消息，这项法令涵盖28个行业一体化计划，明确了2021年至2023年落实建立俄白联盟国家条约的基本方向，旨在协调宏观经济战略、引入统一的税收原则，在金融信贷和银行、工业和农业领域执行共同政策，对石油、天然气、电力和运输服务市场进行统一协调等。

普京当天在会议上表示，建立联盟国家不仅意味着经济上的一体化，双方还将在包括政治和国防在内的所有其他领域加强协调。普京强调在两国外部边界创造稳定和安全氛围的重要性，表示俄白将共同抵制任何干涉主权国家内政的企图。

俄白两国同根同源。早在1999年12月8日，俄白就签署了建立联盟国家条约。该条约经两国议会批准后于2000年1月26日正式生效，标志着两国开启全方位一体化进程。经过多年的努力，两国在一体化方面取得初步成效。但从2018年起，俄方对俄白一体化进展表示不满，要求加速一体化进程，建立高度一体化的真正意义上的联盟国家。但白方对此有所顾虑，担心全面一体化将导致其主权受损。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所研究员赵会荣认为，俄白两国已就建立主权国家联盟达成共识，即在维护两国各自主权和领土完整的前提下推动一体化。此次俄白两国达成协议，标志着俄白以法律文本形式进一步固化在一体化问题上达成的新共识，俄白联盟国家建设取得重要突破，两国一体化进程将会切实加快。

俄积极推动俄白一体化

近年来，俄罗斯在推动俄白一体化方面表现得极为迫切，原因与其所受地缘政治压力有很大关系。

普京2000年上台后不久，西方就着手在前苏联地区煽动颜色革命，推动北约与欧盟双东扩，挤压俄罗斯的战略空间。2003年，格鲁吉亚爆发“玫瑰革命”，亲西方政府开启加入欧盟和北约进程。2014年，乌克兰爆发“广场革命”，随后将加入欧盟与北约作为国家基本方针写入宪法。

拜登政府上台以来，持续煽动乌克兰等国加入北约。美国国防部长奥斯汀10月中旬访问乌克兰和格鲁吉亚时声称，乌格两国是“面临俄罗斯侵略最前沿的国家”，北约的大门永远对两国敞开。

针对西方双东扩，俄罗斯通过发展地区一体化组织欧亚经济联盟等方式加以应对。作为俄罗斯西部的重要战略屏障，白俄罗斯成为俄罗斯主导的欧亚经济联盟和集体安全条约组织的重要成员。

赵会荣认为，对于俄罗斯来说，俄白联盟的推进有利于俄罗斯深度介入白俄罗斯的外交、国防安全和经济关键领域，抵御北约东扩和维护自身的战略空间安全，并为欧亚经济联盟成员国提供示范。

俄白相互靠近

2020年8月，白俄罗斯总统选举引发大规模示威抗议，在西方推波助澜下，白俄罗斯陷入动荡。美国和欧盟以选举舞弊等为由对白施加新制裁，导致白经济形势雪上加霜，政治上更加孤立。

在白俄罗斯内外交困之际，俄罗斯坚定站到白俄罗斯一边，力挺卢卡申科政权。2020年9月，普京宣布向白俄罗斯提供15亿美元贷款，两国还举行了“斯拉夫兄弟情2020”联合军演。卢卡申科多次指责西方干涉白俄罗斯内部事务，感谢俄罗斯在关键时刻出手相助。

在这场政治危机中，俄罗斯发挥了关键作用，使俄白这对“兄弟国家”关系更加紧密，为此次两国达成一体化协议奠定了基础。

此外，白俄罗斯长期以来在能源供应、经济发展等方面高度依赖俄罗斯。2019年起，俄白两国因能源问题纠纷不断，白俄罗斯指责俄提供的能源价格不够优惠。目前，两国已就能源价格达成协议，俄罗斯以相当优惠的价格对白出口石油和天然气，除了用于白国内消费，还可用于加工出口。

专家指出，白俄罗斯政治危机缓解后，需要进一步加强与俄罗斯的经济合作以促进政权安全和经济社会稳定，这也是双方此次能够达成协议的重要因素。

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