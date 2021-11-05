新华社北京11月5日电（记者朱超、伍岳）外交部发言人汪文斌5日表示，中方欢迎各国媒体采访北京冬奥会和冬残奥会，但坚决反对将体育政治化，反对针对中国的强烈意识形态偏见，反对以所谓新闻自由的名义编造虚假新闻、虚假信息歪曲抹黑中国和北京冬奥会。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，4日，美国国务院发言人普莱斯称，美国敦促中国在北京冬奥会期间，不要限制记者自由行动和准入，保障其人身安全及报道自由。中方对此有何回应？

“北京冬奥会秉持开放办奥理念，从筹办伊始就一直欢迎各国媒体关注、报道北京冬奥会和冬残奥会。”汪文斌说，筹办以来，为给媒体提供良好的服务，北京冬奥组委通过邀请驻京境外媒体参加集体采访、媒体沙龙、新闻发布会、联谊活动、“相约北京”测试活动以及推送冬奥信息快讯等多种形式，向各国媒体介绍北京冬奥会筹办情况。

“我们欢迎各国媒体采访北京冬奥会和冬残奥会，目前，已有超2500名文字和图片记者提交北京冬奥会注册申请。”汪文斌重申，在遵守中国相关法律、法规和防疫政策的前提下，所有外国注册媒体记者都可以在中国境内采访报道北京冬奥会和冬残奥会及相关事项。“北京冬奥组委将依据主办城市协议和中国相关政策保障媒体记者的报道自由，我们将一如既往地为外国媒体记者在华报道提供便利和帮助。”

汪文斌说：“我们非常欢迎媒体记者对北京冬奥会的场馆建设、赛事组织、运行保障等相关工作进行报道，并对筹办工作开展舆论监督，这有助于我们不断提高赛事组织和运行能力。但是，我们坚决反对将体育政治化，反对针对中国的强烈意识形态偏见，反对以所谓新闻自由的名义编造虚假新闻、虚假信息歪曲抹黑中国和北京冬奥会。”

他说，中方敦促美方从尊重奥林匹克精神，促进奥林匹克运动发展，维护包括美国在内的各国运动员利益出发，践行“更团结”的奥林匹克格言，停止发表不负责任的言论。

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